Okamura se tvrdě pustil do Sněmovny a EU: Chtějí zadlužit české občany, aby zachránili krachující eurozónu

Na svém Facebooku Okamura zmínil středeční hlasování o takzvaných dluhopisech Evropské unie. Podotkl, že na rozdíl od SPD evropské dluhopisy podpořili poslanci ANO, Pirátů, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

„Je jim jedno, že se enormně zadluží čeští občané a že se posiluje moc unijní diktatury? Čeští občané budou splácet dluhy krachujících států eurozóny jako Itálie a Řecko, kde mají mnohem vyšší platy a důchody než u nás!“ rozčiloval se Okamura na Facebooku.

„Co je podstatou tohoto plánu? Elity EU si budou půjčovat peníze, které budou rozdělovat a členské země za ně budou ručit. Evropská unie zavede několik celoevropských daní. Je to o tom, že budeme muset dotovat krachující státy eurozóny,“ pokračoval.

„To je další krok k vytvoření jednoho centralizovaného státu s vlastními daněmi a vlastním nezávislým rozpočtem. Toto bohužel podpořil na summitu EU i premiér Andrej Babiš,“ poukázal Okamura.

Předseda SPD podotkl, že Česká republika bude dluh splácet po dobu 37 let až do roku 2058. Kromě toho kritizuje i zavedení nových daní, které by se staly vlastním finančním zdrojem EU. Konkrétně jde o zavedení poplatku za nerecyklované plasty, uhlíkové clo i digitální daň. Europoslanci dále navrhli, aby do společných fondů EU mířila část peněz, které mají členské země z prodeje emisních povolenek.

Okamura dále zkritizoval poslance Trikolóry a své bývalé spolustraníky Lubomíra Volného a Mariana Bojka za to, že se hlasování neúčastnili. Za Trikolóru ovšem hlasovala Tereza Hyťhová (rovněž bývalá členka SPD), která návrh odmítla. Kromě SPD proti hlasovali poslanci ODS.

Každopádně Okamura považuje tuto poslední iniciativu EU za další důkaz její škodlivosti. Je podle něj nutné z ní co nejdříve vystoupit.

„Odmítáme dluhovou unii. Odmítáme platit globalistickým lichvářům za dluhy krachujících států eurozóny,“ poznamenal politik.

Kromě toho se opětovně vyslovil i proti tzv. Zelené dohodě pro Evropu, pomocí které se sedmadvacítka snaží stát „prvním klimaticky neutrálním kontinentem“ na světě.

„Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let,“ bije na poplach šéf SPD.