„Tisíce lidí žádají o očkování jen ruskou vakcínou.“ Konečná má jasno, stát musí dát lidem šanci řídit se vlastní volbou

V pořadu Českého rozhlasu se odehrála debata mezi europoslankyní KSČM Kateřinou Konečnou a nezávislým senátorem Pavlem Fischerem, v níž každý vyjádřil svůj názor na to, jak by se stát měl chovat vůči vakcínám, které nezískaly povolení EU. Zatímco Konečná si myslí, že by dnes měla být využita každá příležitost, Fisher trvá na ostražitosti.