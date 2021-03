„Naše vláda je neschopná. Nechci čekat na smrt.“ Vyvadil připravuje cesty do Ruska za Sputnikem V

„Jako zakladatel skupiny Přátel Ruska v ČR jsem se rozhodl obrátit se na ruské velvyslanectví s prosbou o zprostředkování cesty těch, kteří mají zájem o očkování Sputnikem na ruské velvyslanectví, aby nám vypomohli s realizací této možnosti. Naše vláda je zcela neschopná. Naposledy trio Babiš, Blatný, Hamáček prohlásili, že nebude povoleno očkování ruskou či čínskou vakcínou, dokud nebude odsouhlasena evropskou agenturou,“ uvedl vlivný právník na svých sociálních sítích.

Reálné perspektivy čekání na schválení ruské vakcíny Sputnik V na území EU ze strany Evropské lékové agentury znamenají, že ve chvíli, kdy bude tento preparát schválen a dostupný, tak mnoho lidí již bude po smrti, píše.

„Ve skutečnosti to znamená, že bychom mohli být očkováni až v době, kdy mnohý z nás bude mrtvý. Na pomoc vlády už se nelze spolehnout. Abych měl představu, jaký je reálný zájem a zda má smysl něco podobného organizovat, ozvěte se na můj e-mail J.Vyvadil@seznam.cz, abych věděl, zda má smysl jednat,“ myslí si Jiří Vyvadil.

„PS: Nechci vzbuzovat falešné naděje, ale nechci také nečinně čekat na smrt,“ uzavřel svůj post vlivný právník.

Hamáček o Sputniku V

K možnému očkování ruskou látkou Sputnik V se včera vyjádřil ministr vnitra Jan Hamáček. Debaty okolo ní označil za „bouři ve sklenici vody“, přičemž se prý čeká na její schválení ze strany Evropské lékové agentury.

„Nemám nic proti ruské a čínské vakcíně, a pokud je o ně zájem, tak bychom měli hledat způsob, jak očkování jimi umožnit. Ale nemůžeme jimi očkovat lidi proti jejich vůli v tom státním systému, to by ho rozložilo. Muselo by se to řešit nějak separátně a dobrovolně. Těm, kdo touží po ruské či čínské vakcíně, bych v tom nebránil. Aspoň se ušetří jedna registrovaná vakcína,“ prohlásil Hamáček v rozhovoru pro Právo.

„Já nevím, proč je hlavním tématem Sputnik. Chápu, že je to mediálně lákavá věc, která dělá titulky, ale reálně je to bouře ve sklenici vody. Ta vakcína není a celá logistika jejího použití mimo státní systém by byla komplikovaná a zdlouhavá. Já bych daleko větší úsilí věnoval získání už registrovaných vakcín,“ dodal.

Evropská komise v minulosti předobjednala 2,6 miliardy dávek vakcín. Přesto jejich distribuce vázne. Schvalovacím procesem doposud prošly vakcíny od tří dodavatelů: BioNTech/Pfizer, Moderna a AstraZeneca.