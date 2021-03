Pomůže teplé počasí zmírnit britskou mutaci? „Šíření bude rychlejší," míní Prymula

Pomalu se blíží jaro a je čím dál tím aktuálnější otázka, jak teplé počasí ovlivní šíření nemoci covid-19. V loňském roce se s teplým počasím zlepšila situace a většina lidí se mohla vrátit do normálu. Otázkou však zůstává, jak se teplé počasí odrazí na šíření nové britské mutace koronaviru.

K situaci se vyjádřil i bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula.

„Klimatické podmínky ukazovaly, že v letních měsících intenzita šíření klesla asi o čtyřicet procent. Kdybychom to zprůměrovali s ohledem na britskou, jihoafrickou a další mutace, tak by se tento efekt de facto vyrušil. Mutace má plusový efekt, letní sezona minusový, to by znamenalo, že by se virus šířil podobně, jako tomu bylo v první vlně,“ uvedl pro Lidovky.cz epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula.

V Česku se již nějaký čas aktivně šíří britská mutace koronaviru, která začíná převládat. V úterý však byly zaznamenány i první případy jihoafrické mutace.

„Britská mutace je sice v některých krajích dominantní, ale je vidět, že celosvětové množení viru je už tak intenzivní, že mutací vzniká více. Vidíme mutace i na území Česka. Záleží ale samozřejmě na tom, zda mají nějaký klinický význam, či nikoli,“ uvedl Prymula.

„Platí, že šíření bude rychlejší, než bylo v první vlně, a zásadně rychlejší, než bylo v letních měsících, a s tím se musí počítat. Je to signál, že opatření, která dřív byla účinná, už v této podobě účinná být nemusí,“ pokračuje bývalý ministr.

Jistou výhodu by mohlo představovat to, že nyní je k dispozici vakcína. V České republice je však proces očkování pomalý. Pořád probíhá očkování první prioritní skupiny: lidí nad 80 let, zdravotníků nebo pracovníků domovů důchodců.

Situace s šířením nákazy v Česku však i nadále nevypadá dobře. Laboratoře v sobotu potvrdily 9066 nových případů nemoci covid-19. Proti pátku je to o 4000 méně, ale o 1200 více než před týdnem. Celkem se tak V Česku od začátku epidemie, nakazilo již 1 321 331 osob.

S nákazou se nyní potýká přes 168 405 lidí. Počet pacientů s koronavirem, kteří od počátku epidemie zemřeli, je 21 717. V nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 7 899 osob.

Uveďme také, že Česko má za uplynulých 14 dní 1548,8 případů na 100 000 obyvatel, a naše země je tak ve srovnání s okolními státy s náskokem na prvním místě.

„Říkám otevřeně, že Velikonoce v normálním režimu neproběhnou. Představa, že se všechno uvolní, není reálná. Klíčová budou čísla na konci března. Když uvidíme, že vše funguje a čísla klesají, tak doufám, že to nikdo nebude chtít zkazit urychleným uvolněním. Současně ale budeme hledat možnosti, jak ty Velikonoce udělat co nejsnesitelnější,“ upozornil ministr vnitra.

Místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se dříve vyjádřil, že na vyhodnocování dopadů plošných opatření je ještě brzy. První data ale ukazují, že lidé skutečně omezili svůj pohyb. Nicméně i v případě, že opatření zaberou, nelze očekávat neřízené rychlé rozvolnění.