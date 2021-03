„Pokud vakcíny nezaberou, kapitalisté začnou obchodovat s rakvemi.“ Sociolog Keller poukázal na praktiky superboháčů

„Já myslím, že vyvolávají upřímné nadšení. Je to přece jasná zpráva o tom, že konečně žijeme v čistě tržním prostředí, které není deformováno nějakými hloupými regulacemi. Jak víme, čistý trh přinese blaho a prosperitu všem. Anebo téměř všem. Anebo ještě přesněji – některým z těch, kteří to přežijí,“ odpověděl sociolog na otázku Parlamentních listů o tom, co vyvolávají zprávy o miliardových ziscích firem vydělávajících na epidemie koronaviru ve společnosti.

„Ano, je to v naprostém pořádku. V čistě tržním prostředí se kapitál svobodně přesouvá tam, kde je to pro něho momentálně nejvýnosnější. Pokud vakcíny nezaberou a mrtvých bude přibývat, pak racionální podnikatel převede své investice z byznysu s vakcínami do byznysu s rakvemi a s krematorii. Když to neudělá on, udělá to jeho konkurent, a on na tom bude tratit,“ dodal.

„Je to nereálné, pokud by se to neprovedlo v měřítku celé Evropské unie. Superbohatí by okamžitě odešli z Česka někam jinam. A v měřítku celé EU se to nikdy neprovede. Tato organizace rozhodně nevznikla a neexistuje proto, aby byli daněni miliardáři. Zeptejte se paní Jourové,“ uvedl Keller.

O Vystrčilovi

Sociolog se v rozhovoru dotkl také předsedy Senátu Miloš Vystrčila. Ten v minulosti v rozhovoru pro CNN Prima News uvedl, že lidé, jichž se nedotkly opatření proti koronaviru a zachovali si plný příjem, by mohli část svého příjmu odesílat lidem zasaženým opatřeními proti koronaviru. Vystrčil podle jeho slov nerozumí zemi, v níž žije.

„Nevím proč, ale někdy mám pocit, že pan Vystrčil žije snad někde na Tchaj-wanu. Vždyť ten člověk o naší republice neví vůbec nic. Máme u nás sice přes dva miliony registrovaných drobných podnikatelů a živnostníků, ale počet těch, kdo si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají, představoval podle poslední evidence České správy sociálního zabezpečení 1,05 milionu. Podle odhadů je zhruba polovina z registrovaných živnostníků neaktivní. Velká část živností je založena pro případ dodatečného příjmu při zaměstnání jako vedlejší pracovní činnost. Takže pokud to pan Vystrčil myslí s tou solidaritou skutečně vážně, pak čekám, kdy mi začne posílat peníze,“ uvedl pro Parlamentní listy.

Slova Vystrčila

„Já vím, že teď řeknu něco, co se velké většině občanů nebude líbit. Skutečně si myslím, že pokud tady máme dva miliony lidí, dva miliony válečníků, kteří nikdy po zemi nic nechtěli – sami měli otevřenou hospodu, cestovní kancelář, maloobchod nebo cokoliv jiného a teď lezou po kolenou a my (ostatní – red.) máme všechno a nic necítíme, myslím si, že v nějakém okamžiku by to mělo být tak, že část prostředků, které dostáváme, dostanou oni,“ uvedl ve vysílání CNN Prima News během rozhovoru s Terezií Tománkovou.

Jako řešení předseda Senátu navrhl, aby lidé na home office dostali například 70 % nebo 80 % platu, zbytek by šel lidem, kteří jsou opatřeními proti koronaviru nejvíce zasažení.

„Musíme se s nimi podělit, oni jsou solí naší země. Není možné, abychom si nebyli schopni uvědomit, že když je nepodržíme, taky zahyneme. Tak to je, oni jsou nositelé svobody, demokracie, našeho zřízení. Jsou jich dva miliony a my je nesmíme nechat padnout a nemůže nám to být jedno – hlavně že my máme peníze a plat. To není správně, to není dobře,“ prohlásil Miloš Vystrčil.​

Po silné negativní reakci společnosti ale Miloš Vystrčil „zařadil zpátečku“ a svá slova vysvětloval na sociálních sítích.

„To jsem si to zavařil. Jediné, co jsem chtěl v televizi CNN Prima říci, bylo, že není možné, aby účet za pandemii zaplatila jen určitá skupina lidí, ale že by se na tom měli prostřednictvím sdílené solidarity podílet i zaměstnanci veřejného sektoru. Omlouvám se za nepovedené vyjádření,“ napsal po skončení televizního vysílání na svém Twitteru.