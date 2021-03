Policisté honí autobusy s protestujícími směřujícími na demonstrace do Prahy. Lidé se vrhli i na Hřiba

„Na bezpečnostním opatření spolupracujeme i se strážníky městské police a komunikujeme jak se svolavateli akcí, tak i s pracovníky magistrátu hlavního města,“ uvedl Jan Daněk, mluvčí pražských policistů. Strážci pořádku rovněž připomněli povinnost nosit ochranné pomůcky a dodržovat maximálně povolené počty účastníků na demonstraci.

Vracení autobusů

Z Karvinska a Opavska se na plánované demonstrace vypravily na pražské Václavské náměstí desítky lidí. Policie autobusy s nimi ovšem zastavila a vrátila.

Autobusy byly zastaveny na hranicích okresů Karviná a Ostrava. Podle informací nebyl nikdo na místě pokutován, ale případ byl policií předán ke správnímu řízení.

„Policie nám řekla, že pozvánky na výběrové řízení asistenta poslance (Lubomíra Volného – red.) neuznává, a že předpokládá, že obcházíme vládní nařízení zakazující vycestování z okresu,“ cituje portál Idnes jednoho z účastníků akce.

Policisté později ústy své moravskoslezské mluvčí uvedli, že „cestující nesplňovali podmínky pro vycestování z okresu“.

Demonstrace v Praze

Pražský primátor Zdeněk Hřib na svých sociálních sítích vysvětloval, jak je možné, že na území hlavního města budou probíhat demonstrace.

„Často mi píšete, jak můžeme v současné epidemické situaci povolit protivládní demonstrace? Je to jednoduché, nemáme jinou možnost. Demonstrace předem nelze zakázat, pokud jejich záměr není v rozporu se zákonem. Porušili bychom tím ústavou dané shromažďovací právo.

Co ale dělat můžeme, to děláme. Jsme v kontaktu se svolavateli, které jsme upozornili na nutnost dodržovat platná opatření. To znamená dvoumetrové rozestupy, nasazený respirátor/rouška a účast nejvíc 100 lidí ve skupinkách maximálně po 20 lidech. Demonstrace v Praze se vzhledem k omezení pohybu mohou účastnit samozřejmě jen lidé z Prahy.

Na místě pak budou strážníci ve spolupráci s policií a antikonfliktním týmem dohlížet na to, aby vše proběhlo hladce. Pokud počet lidí překročí stanovený limit, tak lze demonstraci rozpustit.

Rozpustit demonstraci mohou buď magistrátní úředníci v přenesené působnosti, nebo policisti. Primátor ani jiní komunální politici do toho ze zákona nesmí zasahovat,” uvedl pražský primátor na svém Facebooku.