Hřib zveřejnil fotku s graffiti urážejícím Babiše a citoval mistra Yodu

„Chápu, že jsou lidé naštvaní. Také občas jsem. Nenechme se ale ovládnout vztekem, to nikam nevede. Jak říká Mistr Yoda ve Star Wars: „Hněv vede k nenávisti. Nenávist vede k utrpení.“ Pokusme se tedy překonat krizi s čistým štítem. Ne kvůli vládě, ale sami pro sebe. Čas na to, aby zazněl hlas každého z vás, už totiž přijde brzy ve volbách,” napsal primátor.

Pak ale v komentářích se rozhodl ještě vtipkovat: „P.S.: Odstraňování škod po vandalech v MHD stojí ročně přes 2 miliony Kč. Kéž by tito vandalové raději začmárali správnou kolonku na volebním lístku v nadcházejících volbách.“

„P.P.S.: Objeveno zcela náhodou při cestě do práce,“ dodal.

Sledující politika nezůstali stranou a okomentovali příspěvek. Někteří si vzpomněli na jiné citace mistra Yody.

Hugo Holý napsal: „Yoda také říká, že partnerství vede k žárlivosti, což je stín chamtivosti.“

„Yoda taky řekl: Udělej to, nebo ne. Žádná zkouška není. Takže, buď to okamžitě ukončíte, vyslovíte vládě nedůvěru a všechny do jednoho zavřete za vlastizradu, anebo v tom jedete s nimi. Není žádné nic mezi tím, jakože jim zkusíme dát ještě jednu šanci. Dejte si pozor na to, koho citujete,“ napsal Michal Černý.

Robert Hlaváček také podpořil téma Star Wars: „Kdyby hrál Babiš padoucha ve Star Wars, tak máme za sebou už dvacet dílů a George Lucas by se chudák nezastavil.“

„Souhlasím, že na okno MHD opravdu ne. Jsou podstatně vhodnější místa, kam se dá pravda zaznamenat,“ napsala Maja Bradáčová.

Viktor Klaban okomentoval: „Ano, je to vandalismus, ale s obsahem sdělení se nedá nesouhlasit.“

„Jestli má primátor Prahy potřebu tohle sdílet, pak je to člověk, který by primátor neměl být. Nehledě na to, že je na tom nápisu pravda a ten č*rák by neměl být premiér,“ napsal Jan Salman Priest.