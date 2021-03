Rozjezd pro ekonomiku ve druhé polovině roku? Schillerová věří, že k němu dojde

Dnešními hosty Partie Terezie Tománkové byla ministryně financí Alena Schillerová a předseda lidovců Marian Jurečka. V debatě promluvila ministryně o tom, kdy by se mohlo začít rozvolňovat a také, kdy by se mohla rozjet ekonomika v zemi.

Podle jejích slov většina lidí opatření dodržuje, a proto se na situaci snaží dívat optimisticky. Co se týče rozvolnění, k tomu podle ní dojde až tehdy, kdy stoupne proočkovanost a kolektivní imunita. Co se týče přesného data rozvolnění, to zatím známé není. Rovněž vyvrátila tvrzení, že vakcíny leží někde na ministerstvu zdravotnictví. Naopak zdůraznila, že jsou stále distribuovány a dobrou zprávou je, že klesá počet nemocných zdravotníků.

„Pokud by byla uzávěra, jaká je nyní, kdy všichni ví, jaká jsou opatření, a nic se nezměnilo, tak bychom vydrželi s deficitem pět set miliard zhruba nejpozději do poloviny roku,“ konstatovala v pořadu.

Podle jejích slov vydrží ČR v lockdownu se schodkem 500 miliard korun asi do poloviny tohoto roku.

Ministryně zdravotnictví promluvila také o odměnách pro zdravotníky. Těm má totiž putovat ze státního rozpočtu celkem 12,2 miliardy korun. Odměny by zdravotníci měli dostat za květnovou výplatu, tedy reálně v červnu.

Normální Velikonoce nebudou

Připomeňme, že o situaci v Česku promluvil ministr vnitra Jan Hamáček pro Právo. Na vyhodnocování dopadů plošných opatření je podle Hamáčka ještě brzy. První data ale ukazují, že lidé skutečně omezili svůj pohyb. Nicméně i v případě, že opatření zaberou, nelze očekávat neřízené rychlé rozvolnění.

„Podle modelů a za předpokladu, že opatření budou fungovat a poběží testování ve firmách, by se křivka měla rychle otočit a začít klesat. Méně optimistický scénář hovoří o tom, že budeme na stejných číslech, jako když opatření začínala, ale už bude patrná jejich sestupná tendence. Optimistická varianta, která závisí na míře dodržování opatření, předpokládá, že budeme výrazně pod těmi čísly, kdy opatření začínala. Nicméně ani v takovém případě nelze očekávat nějak neřízené rozvolnění,“ řekl.

Současná opatření platí do 21. března. Nicméně řada opatření bude platit i poté. Nouzový stav trvá do 28. března. V případě příznivého vývoje bude zrušeno omezení pohybu mezi okresy. Nicméně Velikonoce, které letos připadají na 4. dubna, budou ve znamení restriktivních opatření.

Klíčovým kritériem v rozhodování o uvolnění opatření je počet pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče (JIP). Nyní se jich tam nachází 1700 pacientů. Rozvolňovat se podle Hamáčka bude, až jejich počet klesne pod tisíc.

Covid-19 v ČR

Co se týče aktuálních čísel, pak laboratoře v sobotu potvrdily v Česku 9066 nových případů nemoci covid-19. Proti pátku je to o 4000 méně, ale o 1200 více než před týdnem. Zmiňme, že od úterý, kdy bylo hlášeno 16 766 nových případů, tento počet zatím stále klesá. Celkem se tak u nás od začátku epidemie nakazilo již 1 321 331 osob.

S nákazou se nyní potýká přes 168 405 lidí. Počet pacientů s koronavirem, kteří od počátku epidemie zemřeli, je 21 717. V nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 7 899 osob.

Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření koronaviru k dnešku mírně stouplo na 1,024 z 1,021.

Uveďme také, že Česko má za uplynulých 14 dní 1548,8 případů na 100 000 obyvatel, a naše země je tak ve srovnání s okolními státy s náskokem na prvním místě.