Babiš: V březnu dostaneme 1,1 milionu dávek vakcíny. Musíme zrychlit očkování

„Jak to vypadá s očkováním: My jsme obdrželi 1 051 000 vakcín. Proočkováno je zatím, jenom 818 000, takže rozdíl 233 500. Hlavní úkol je, aby se snížil tenhle rozdíl mezi dodávkou a tím, kolik jsme naočkovali,“ uvedl Babiš hned na začátku svého videa.

Následně zmínil, že trvá na tom, aby se hlavně očkovali lidé vyššího věku.

„V rezervaci čeká 393 794 lidí a já si myslím, že je velice důležité, abychom hlavně preferovali naše důchodce 80 + a 70 + (…). My to budeme řešit s hejtmany, je skutečně velice důležité, abychom to očkování zrychlili, protože příští týden dorazí 302 700 vakcín. Hlavně Pfizer a Moderna,“ řekl předseda vlády.

Podle jeho názoru je pozitivní, že se do očkovacího procesu zapojili i praktičtí lékaři. Ti už také naočkovali několik desítek tisíc dávek.

„Je skvělé, že se zapojili praktici, už 2227 ordinací, (…). Ty vykázaly 46 000 dávek. Takže to je to nejdůležitější. My v březnu dostaneme 1,1 milionu vakcín a na duben už 2,2 milionu. To je to hlavní. Potřebujeme zrychlit,“ zopakoval.

„Není důvod si nedávat druhou dávku, protože ty dodávky chodí. Pfizer si myslím, že je velice spolehlivý, funguje to,“ dodal Andrej Babiš na téma vakcinace v České republice.

Severní Makedonie

Ruský fond přímých investic dnes informoval, že Severní Makedonie zaregistrovala ruskou vakcínu proti koronaviru Sputnik V.

„RFPI informuje o registraci ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V v Republice Severní Makedonie. Registrace přípravku se konala v rámci urychlené procedury (emergency use authorization, EUA),” sdělil mluvčí Fondu.

Severní Makedonie se stala 46. zemí, kde bylo povoleno použití ruské vakcíny Sputnik V.

„Poptávka po vakcíně Sputnik V roste v Evropě a na celém světě, tisíce lidí dávají přednost ruskému přípravku jako hlavnímu prostředku ochrany před koronavirem. RFPI vytvořil širokou síť mezinárodních partnerů v použití vakcíny, připojení k ní Severní Makedonie umožní zachránit velké množství životů v této zemi v době pandemie,“ prohlásil ředitel Fondu Kirill Dmitrijev.