Hampl o Sputniku V: Státní správa, korporace i média reagují na prezentace a razítka, nikoliv na skutečnost

Český podnikatel a sociolog Petr Hampl zveřejnil pro portál prvnízprávy.cz komentář tykající se ruské vakcíny Sputnik V a problému jejího schválení Evropskou lékovou agenturou. Podle jeho slov hlavním problémem je ten fakt, že v diskuzi o ruské vakcíně nikdo neargumentuje na to, jaká je účinnost, jediná věc, na které všechno záleží, jsou razítka.

„Všimněte si, že v diskuzi o ruské vakcíně Sputnik nikdo neargumentuje tím, jaká je účinnost, jaké jsou vedlejší účinky, jak chrání proti novým mutacím atd. Jediná otázka je, které má razítko. Jestli má správné razítko, je to super. Jestli nemá správné razítko, nemůžeme očkovat,“ začal svůj komentář Hampl.

Podle něho je ve vědeckých skupinách situace stejná. Jako by virus nezastavovaly protilátky, ale razítko EMA nebo razítko SÚKLu , píše sociolog.

„Obávám se, že je to typický znak celkového myšlenkového nastavení. Přestává záležet na tom, jaké věci jsou. Záleží, jak se o nich píše v novinách. Jaké powerpointové prezentace jsou o nich vytvářeny. Jaká razítka získají,“ pokračuje.

Uvádí, že jsou takové jevy, které na razítka kašlou. Například, džihádista někoho podřízne, i když bude mít na spise napsáno „deradikalizován“, virus se stane příčinou plicní ventilace, i když budou na všech preparátech správná razítka a nová generace, podle jeho mínění, bude nevzdělaná, i když bude na vzdělávacím programu stovka doporučení.

„Problém je v tom, že navzdory tomu chybí zpětná vazba. Státní správa, korporace i média reagují na prezentace a razítka, nikoliv na skutečnost. A metastázuje to i mezi obyčejné lidi,“ uzavřel.

Dvě cesty, jak by Česko mohlo zvládnout pandemii

Dříve sociology pojmenoval dvě možné cesty, jak by Česko mohlo zvládnout pandemii covidu-19. Úplné uzavření země a razantní zpřísnění veškerých opatření je tou strategií, která zabrala v jihovýchodní Asii. Pro evropské země jediným východiskem je co nejrychlejší sehnání potřebného množství vakcín, a to bez ohledu na jejich původ.

Plošné očkování populace je tou jedinou a správnou cestou, která zbývá evropským zemím v současných podmínkách, myslí si Petr Hampl. Jeho efektivita již byla prokázaná v Izraeli, kde bylo naočkováno několik milionů obyvatel, což pomáhá zemi se pomalu vracet k běžnému životu. Vakcinace by měla být tím hlavním úkolem, o který se musíme všichni starat, včetně vlády a opozice. Stejně tak musíme usilovat o co nejrychlejší sehnání potřebného množství očkovacích látek bez ohledu na to, o jakého výrobce se jedná.

„Lidé, co hlásají ‚raději umřít, než se očkovat politicky nesprávnou vakcínou‘ by měli být předmětem posměchu. Protiočkovací hnutí by si mělo dát pohov… Tohle je mimořádná situace. Covid zabíjí stovky lidí denně a může to ještě růst,“ uzavřel český expert.