„Jména Otakar Jaroš a Sokolovo nebudou nikdy zapomenuta.“ Ondráček připomněl 8. březen

V krátkém příspěvku, který zveřejnil na sociální síti, zmínil Ondráček jméno Otakara Jaroše. Jednalo se o československého důstojníka, účastníka zahraničního odboje, který však padl ve třiceti letech v bitvě u Sokolova.

Jako první cizinec ve druhé světové válce byl vyznamenán titulem hrdiny Sovětského svazu. V mnoha českých městech jsou po něm dodnes pojmenovány ulice.

Jaroš se narodil v Lounech, celé své dětství však prožil v Mělníku. Tam navštěvoval i reálné gymnázium, které ale nedokončil a nastoupil do Prahy na Vyšší elektrotechnickou školu, kterou zakončil úspěšně. Stal se důstojníkem z povolání.

„Přátelé, ať si wikipedie a novodobí vykladači historie říkají co chtějí, ale datum 8.3.1943 zůstane v historii Československa zapsáno zlatým písmem. Jména Otakar Jaroš a Sokolovo nebudou nikdy zapomenuta. Je na nás tato jména a data připomínat našim dětem a vnoučatům,“ stojí v příspěvku Ondráčka.

Respekt vojákům

Sloužil na takových pozicích jako velitel náhradní telegrafické roty, následně se stal velitelem čety 4. roty u telegrafického praporu 4 v Prešově. V březnu roku 1943 se stal velitelem obrany Sokolova a 8. března roku 1943 padl v hodnosti nadporučíka.

Nutno podotknout, že uživatelé sociální sítě nechali Ondráčkovi pod komentářem několik svých reakcí.

„Souhlas... a hluboký respekt tehdejším vojákům. (Zároveň si nedokážu představit dnešní generaci kluků, na které by padla tato odpovědnost bránit naší zem)! Kéž k tomu nikdy nedojde!“ napsal Miroslav Vytiska.

Uživatelka Anna Zákoucká se pak vyslovila o něco skromněji: „Čest jeho památce.“

„Nikdy nezapomeneme na hrdinství našich vojáků a na morální povinnost vděčnosti ruskému národu za osvobození,“ uvedl Roman Matys.

Dagmar Predigerová zase vyzvala, že hrdiny bychom si všichni měli připomínat častěji. „Stále připomínat naše hrdiny,“ uvedla.

„Tolik životů to stálo a jde to do háje s naší vládou. Byli stateční, dnes by se tam naši chlapci s barvou a gelem na vlasech podělali strachy,“ uvedla Jitka Entlichová.