Koronavirus zpomaluje. Česko převeze první pacienty do Polska

V pondělí bylo odhaleno o 1855 případů méně než před týdnem, což umožnilo klíčovému číslu R klesnout na hodnotu 0,97. V nemocnicích se aktuálně nachází 8478 pacientů, z čehož je 1789 lidí ve vážném stavu.

V pondělí bylo rovněž vykázáno 29 439 očkování, také bylo vykonáno dosud nejvíc antigenních testů, přes 91 000, PCR testů bylo 21 706.

Celkově je nyní v Česku 163 034 pacientů s covidem. Všeho všudy se virem nakazilo 1,33 milionu lidí.

Nové povinnosti

Testování na nový koronavirus ve firmách je od úterý povinné i pro agenturní pracovníky, případně rovněž živnostníky, jež ve společnosti vykonávají nějakou činnost. Zaměstnavatelé dále mají povinnost vést evidenci samostatných testů u svých zaměstnanců.

Společnosti zaměstnávající více než 250 lidí měly s testováním začít minulý týden ve středu a firmy s 50 až 249 pracovníky od pátku. Od 10. března platí povinné testování i pro úřady s 50 a více pracovníky. Testování je povinnost provádět jednou týdně. Netýká se pracovníků pracujících z domova.

Češi v Polsku

Česká média informovala, že podle plánů by měla být dnes odpoledne převezena jedna pacientka z Orlickoústecké nemocnice s koronavirem do Polska. Sanitka s ní by měla směřovat do nemocnice v Ratiboři. V počáteční fázi se údajně dokonce zvažovalo využití vrtulníku pro převoz pacientky.

V Pardubickém kraji nemocnice vytipovaly lidi, kteří by mohli být vhodní pro převoz do ciziny. Nemocnice musejí v souvislosti s převozy pacientů připravit velké množství dokumentů, včetně překladu některých z nich do polského jazyka.

V Pardubickém kraji je intenzivní péče na hraně svých možností. Týká se to hlavně nemocnic v Pardubicích, Chrudimi a Ústí nad Orlicí.