„Ústavní soud není nedotknutelný.“ Bobošíková naložila Pavlovi Rychetskému kvůli volbám

„Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský kritizuje demokracii v Maďarsku a v Polsku, ale přitom jeho soud nedodržuje evropské zvyklosti a ohrožuje náš právní řád. Rychetský rovněž zapomněl, že ústavní soudce v tajné volbě schvaluje Senát. A na sítích, kterým říká asociální, se podle něj pohybuje patologická menšina nenormálních lidí,“ uvedl na začátku svého videa Jana Bobošíková.

Podle slov moderátorky epidemie koronaviru odsunula do pozadí skandální rozhodnutí Ústavního soudu, kdy tento soud zrušil část volebního zákona. Moderátorka říká, že tím „ohrozil mezinárodně respektované právo na svobodné volby a reputaci České republiky v zahraničí“.

„Podle našich informací se už připravují stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva . Připomínám, že ke zrušení paragrafů došlo v nouzovém stavu, osm měsíců před volbami a poté, co už volby do Poslanecké sněmovny oficiálně vyhlásil prezident republiky,“ prohlásila.

„Ústavní soud ale není nedotknutelný. Na jeho rozhodnutí si lze stěžovat u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, a to i na změnu volebních pravidel krátce před volbami. Podobné spory občané i politické strany často vyhrávají. Mezinárodní zvyklosti totiž změny volebních zákonů méně než rok před konáním voleb považují za neslučitelné s demokratickým zřízením,“ dodala na téma rozhodnutí ÚS zrušit část volebního zákona Jana Bobošíková.

Ta také připomněla, že Ústavní soud má povinnost rozsudky štrasburského soudu zohledňovat.

„Připomínám, že předseda Ústavního soudu Rychetský zrušil volební zákon, pro který jako senátor sám před 20 lety hlasoval,“ zdůraznila moderátorka.

Kontrola Ústavní soudu

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana se uprostřed února rozepsal na téma nového kontrolního orgánu. Jeho smyslem by bylo posuzovat činnost Ústavního soudu a bránit tak jeho vstupování do politiky. Ovčáček svůj post na Facebooku nadepsal: „Ústavní rada jako záchranná brzda.“

„Ústavní soudnictví v pojetí po roce 1945 bylo především konstruováno jako pojistka proti nástupu totalitní ideologie. Tragédie Výmarské republiky byla poučením a mementem. V 20. letech 21. století sledujeme deformaci systému ústavního soudnictví. Ústavní soudy opouštějí půdu jim určenou a stávají se neregulérním a neregulovaným politickým hráčem. Váha jednotlivých mocí ve státě je zjevně vychýlena a Ústavní soud se stává třetí komorou parlamentu. Ústavní soudci se tomuto posunu nebrání, zdá se, že jim vyhovuje. Jde o stav nebezpečný, protože v budoucnosti může vyvolat prudkou protireakci nespokojené moci výkonné a zákonodárné. Mohou se objevit návrhy na zrušení Ústavního soudu nebo výrazné omezení jeho kompetencí,” psal Jiří Ovčáček.

„Ukazuje se, že stav, kdy zpolitizovaný Ústavní soud se snaží vytvářet konkrétní politiku, je neudržitelný, a žádá si vhodné řešení, které zaručí zachování Ústavního soudu s kompetencemi, vyváženost mocí a společenský smír. Předkládám proto návrh na ustavení Ústavní rady. Neklade si nárok na dokonalost, je námětem k diskusi,“ uvedl na svých sociálních sítích Ovčáček.

„Ústavní rada by byla nadřazena Ústavnímu soudu v tom smyslu, že by byla instancí odvolací. Nemohla by ale sama konstruovat nálezy a rozhodnutí. To přísluší Ústavnímu soudu. Ústavní rada by byla složena z dvojnásobného počtu členů, než je soudců Ústavního soudu. Její členové by byli voleni třetinově Poslaneckou sněmovnou, Senátem a jmenováni prezidentem republiky. Členem Ústavní rady by se mohla stát výhradně osobnost splňující kritéria kladená na soudce Ústavního soudu. K Ústavní radě by bylo možné podat odvolání ve věci rozhodnutí Ústavního soudu, a to do 15 dnů od vyhlášení rozhodnutí,“ řekl Jiří Ovčáček.

„Ústavní rada by nemohla měnit a přepracovávat rozhodnutí Ústavního soudu, ale měla by právo vrátit tato rozhodnutí Ústavnímu soudu k přepracování s příslušným komentářem. Ústavní soud by byl povinen verdikt Ústavní rady respektovat. (…)Nástin navrženého řešení může vyvolat jistě oprávněné připomínky, že by šlo o řešení finančně náročné. Autor je ale toho názoru, že zachování stability a mocenské vyváženosti demokratického systému, který bude v blízkých letech dramaticky ohrožen, je hodnotou, která je výše než vynaložené peněžní prostředky,“ uvedl na závěr Jiří Ovčáček, který dodal, že se jedná o jeho osobní názor.