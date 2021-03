Česko může dostat dalších 80 000 dávek vakcíny, tvrdí Babiš. Promluvil i o rozvolňování

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes 10. března poskytne informace ohledně dodatečné dodávky vakcíny proti koronaviru od společnosti Pfizer/BioNTech. Ve středu se o tom zmínil premiér Andrej Babiš ve vysílání CNN Prima News. Česká republika by tak díky tomu mohla ještě v březnu získat dalších 80 000 dávek vakcíny.

Šéf resortu zdravotnictví Jan Blatný v pátek uvedl, že Česko v březnu obdrží přes milion dávek vakcíny, z toho asi 700 000 dávek bude od společnosti Pfizer/BioNTech.

K úternímu večeru statistika ministerstva zdravotnictví uváděla, že v České republice bylo doposud 902 605 vykázaných očkování. V rozhovoru pro CNN Prima News premiér uvedl, že ještě během tohoto týdne by jejich počet mohl překročit jeden milion.

„Předsedkyně EK dnes oznámí další dodatečné množství od firmy Pfizer/BioNTech, pro nás by to znamenalo asi 80 000 ještě v březnu,” řekl Babiš.

Očkování podle něj nadále zůstává klíčovým faktorem v boji s nemocí covid-19.

Premiér doufá, že České republice se povede dosáhnout situace z loňského března, v začátcích pandemie.

„Žádná vláda to bez spolupráce s lidmi nezvládne, zkusme spolu vydržet, jsem přesvědčen, že to může být poslední lockdown,” uvedl premiér a dodal, že počty hospitalizovaných pacientů, kteří si vyžadují intenzivní péčí, zůstávají vysoké.

„Máme pokles, ale čísla jsou strašně vysoká a hlavně je dramatická situace v nemocnicích. Bude to ještě trvat,“ zdůraznil Babiš.

Kdy by se mohlo začít rozvolňovat?

Babiš se prozatím odmítl konkrétně vyjádřit k tomu, nakolik by musel klesnout počet nakažených, aby se dalo mluvit o rozvolňování a vítězství nad epidemií.

„Máme nového člena rady pro zdravotní rizika pana Smejkala, který mluví o čísle dvou tisíc nakažených. Ale samozřejmě to je o počtu hospitalizovaných,“ řekl Babiš.

Vyjádřil však naději, že situace by mohla být zřetelnější po Velikonocích.

„Pevně doufám, že po Velikonocích si řekneme, kdy se vrátí děti do škol, kdy začnou sportovat a jak by to mělo vypadat,“ uvedl premiér.

Cesta do Izraele

Premiér ve čtvrtek odletí na jednodenní návštěvu do Izraele. Původně měl vyrazit již dnes, příčinou přesunu cesty byly přípravy blížících se parlamentních voleb v zemi. ČTK o tom informoval mluvčí vlády Vladimír Vořechovský.

V Izraeli bude premiér jednat kromě jiného také o očkování proti koronaviru. S izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem projedná také možnost účasti Česka ve fondu na financování výzkumu a vývoje vakcín. Založení fondu Netanjahu minulý týden projednal s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem a dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou. K čtvrtečnímu jednání Babiše s Netanjahuem se také připojí maďarský premiér Viktor Orbán.

Český premiér se také zúčastní obědu s izraelským ministrem zahraničí Gabim Aškenazim. Společně by pak měli otevřít jeruzalémskou úřadovnu českého velvyslanectví v Tel Avivu. Zřízena byla 1. března, v plném provozu by však měla být na přelomu dubna a května.

S Babišem se do Izraele vydají také čeští vědci, aby se setkali s izraelskými vynálezci experimentálního léku, který funguje na bázi inhalace. S premiérem však nepoletí ministr zdravotnictví Jan Blatný.