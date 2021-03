„Mám staré myšlení.“ Klaus mladší okomentoval německou soutěž Miss s transgenderem v porotě

„Mezi uchazečkami o titul nejkrásnější Němky byla lesba specializující se na řešení traumat, oběť sexuálního násilí nebo dívka s umělým vývodem,“ uvedla ve své reportáži o německé soutěži televize CNN Prima News.

„Používal se genderově korektní jazyk. Netradiční byla i porota. Zasedla v ní třeba boxerka libanonského původu Zeina Nassarová. A jako jediný muž moderátor aaktivista Riccardo Simonetti,“ stojí v reportáži.

Televize dále informovala, že klasická promenáda v plavkách, která byla tradičně vnímána jako vrchol soutěže Miss, se v novém německém podání nekonala. Byla nahrazena „chválením kvalit svých konkurentek“.

„Jedinci se starým myšlením“

Německé soutěže Miss podle nových pravidel si všiml i předseda Trikolóry Václav Klaus mladší. „Pokrok nezastavíš,“ řekl na témě soutěže.

„V Německu mají novou Miss. Soutěžily ženy s různými traumaty, nemocemi a se zdravým politickým názorem. V porotě byl jen jeden muž (LGBT aktivista),“ rekapituloval Klaus reportáž Primy. Dále navrhl změny zvyklostí v bojových sportech.

„Pokrok nezastavíš. Mělo by to být i třeba v MMA, že nastoupí pán s atrofií svalstva proti pánovi, co byl v mládía nebude se soutěžit v síle, rychlosti, technice a tvrdosti, ale ve správném názoru na násilí,“ myslí si Václav Klaus.

V souvislosti s pojetím soutěží, jak nyní provedli v Německu, uvedl, že se řadí do „starého myšlení“.

„Ve vědě se k tomu aspoň blížíme, v kultuře jsme už docela daleko. Ale existují ještě jedinci, kteří mají takové to staré myšlení. Třeba já. Moc se Vám všem omlouvám,“ uzavřel svůj komentář politik.

Václav Klaus

Bývalý člen ODS Václav Klaus mladší je v současné době předseda hnutí Trikolóra. To se hlásí k „obraně normálního světa“ a tradičních hodnot.