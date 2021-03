„Západní Evropa bude očkovat Sputnikem V a Česko ostrouhá.“ Ovčáček poukázal na nebezpečí zaslepenosti ideologů

Prezident Zeman obvinil Blatného a šéfku Státního ústavu pro kontrolu léčiv z odpovědnosti za úmrtí českých občanů na covid-19 a po premiéru Babišovi bude požadovat jejich odvolání, protože mu vadí jejich postoj k ruské vakcíně Sputnik V.

Tiskový mluvčí Ovčáček na tuto otázku reagoval fakty. „Právě se objevila nová zpráva, která je velmi závažná a která podporuje stanovisko pana prezidenta. Maďarko, které si nevybírá z geopolitických důvodů vakcíny, ale používá jak vakcíny západní, tak i vakcíny Sputnik V nebo vakcíny Sinopharm, se dostalo do první desítky nejproočkovanějších zemí na světě,“ uvedl Ovčáček, podle kterého je to argument, který je prostě nepřekročitelný.

„Maďarsko nevyužívá ideologické předpojatosti, očkuje, očkuje a znovu očkuje. To je jasná odpověď na to, na co jste se psala. Česká republika zaostává, vakcín je nedostatek. Dodávky nejsou dodržovány a za takové situace je samozřejmě povinností politické reprezentace zajistit dostatečný počet dodávek vakcín. A to vakcín ověřených, tady se totiž bavíme o vakcíně Sputnik V, která v praxi již prověřená je. To je třeba si také uvědomit, není to vakcína, která se objevila včera, která by nebyla využívána. Odkazuji na Maďarsko, Srbsko. Slovensko nakoupilo dva miliony kusů těchto vakcín a podle premiéra Matoviče se díky tomu na Slovensku zrychlí očkování o 40 procent. To jsou čísla velmi závažná, velmi důležitá. A to je také důvod, proč prezident republiky přistoupil k takto ostrému a jednoznačnému prohlášení,“ uvedl Ovčáček.

Připomněl, že čím větší proočkovanost české populace bude, tím méně bude také úmrtí. „My se tady bavíme o ochraně lidského života a ochrana lidského života nezná hranice, nezná ideologii, ideologické kličky ani ideologické soupeření. Proto takto tvrdé prohlášení prezidenta republiky. Je v tom prostě přímá úměra. A všichni, včetně opozice, teď řeší nedostatek vakcín v České republice, což je mimochodem problém celé západní Evropy,“ pokračoval Ovčáček.

Uvedl také, že o vakcíně Sputnik V se intenzivně hovoří ve Spolkové republice Německo, v Itálii. Podle něj to nejsou jenom tyto země. A varuje, že Česko by v budoucnu mohlo ostrouhat.

„Česká republika nesmí v žádném případě zůstat pozadu. Můžeme zvolit slovenský model, můžeme zvolit maďarský model, ale nesmíme zaostat. Blíží se chvíle, kdy se vakcíny Sputnik V začnou vyrábět v západních zemích. A Česká republika kvůli ideologům, kteří ve své zaslepenosti hovoří nesmyslně o jakýchsi hybridních hrozbách a bezpečnostních hrozbách, může jedině zaspat. A pak se budeme divit, že v západní Evropě se vakcinuje Sputnikem V a Česká republika ostrouhá. To prostě nelze připustit,“ uvádí prezidentův tiskový mluvčí.

Podle něj je to důvod par excellence, protože se bavíme o věci, která je mimořádně závažná. „To není debata o státním rozpočtu, to není debata o tom, jestli budeme stavět takovou nebo takovou atomovou elektrárnu. To jsou v této chvíli věci absolutně podružné. Tady se bavíme o ochraně lidského života, o ochraně zdraví občanů České republiky za situace, kdy nejsou z různých důvodů dodržovány dodávky, které byly přislíbeny. Za takové situace je samozřejmě povinností každého správného politika zajistit dostatek očkovacích látek,“ pokračuje Ovčáček v rozhovoru.

Následně také připomněl, že nikdo nemluví o tom, že by ruská vakcína měla být hlavní očkovací látkou. Zdůraznil, že jde pouze o doplnění stávajících vakcín.

„A tady přece nejde o to, že by Česká republika očkovala výhradně Sputnikem V, to v žádném případě. Tato vakcína by doplnila portfolio vakcín, které máme k dispozici. Vytvořili bychom jakýsi švédský stůl a samozřejmě bychom urychlili celou očkovací strategii. A o to dříve bychom mohli začít rozvolňovat opatření a přiblížit se k normálnímu životu. O nic jiného tady nejde. Všechny ty řeči o hybridních a bezpečnostních hrozbách, to jsou jenom závoje, které mají zastřít reálná fakta. A reálná fakta jsou taková, že urgentně potřebuje řešit nedostatek očkovacích látek. A znovu opakuji. Nedíváme se na situaci, že jsme v něčem nově. Jsou tady země v Evropě, které pokročily v této záležitosti. Nečekají a jednají,“ uvedl Ovčáček.

Odvolání Blatného a Storové

Prezident Miloš Zeman bude chtít po premiérovi Andreji Babišovi odvolání ministra Jana Blatného a ředitelky SÚKL Ireny Storové. O změny bude usilovat i na ministerstvu zahraničních věcí.

Miloš Zeman v rozhovoru pro Parlamentí listy uvedl, že při jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem bude usilovat o změny na postu ministra zdravotnictví a na postu ředitele Státního úřadu pro kontrolu léčiv.

„Ano, vidím řešení v odvolání obou dvou,“ řekl směrem k úřadujícímu ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému a šéfce SÚKLu Ireně Storové.

Jana Blatného a Irenu Storovou prezident republiky v této souvislosti nařkl z toho, že nesou odpovědnost za zbytečná úmrtí pacientů v zemi právě díky tomu, že otálejí se schválením použití kvalitních vakcín.