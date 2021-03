Drsný zásah policistů v Uh. Hradišti: Strážníci zasahovali proti muži, jenž porušoval nařízení vlády, ale přišla kritika

Zmiňme, že policisté byli nuceni zakročit vůči muži proto, že na sobě neměl roušku či jinou pokrývku úst, čímž porušil vládní nařízení zavedené kvůli koronavirové epidemii. Na videu je vidět, jak strážníci na muži klečí a říkají mu, že s nimi půjde na stanici. Dotyčný je ale žádá, aby jej pustili. Celý incident navíc vyhrotilo to, že akci přihlížel také malý chlapeček, který pláče, má o svého otce strach a snaží se ho chránit. Jeden ze strážníků ho ale od otce odstrkuje.

„Pusťte mne, pusťte mne, pusťte mne, Ježíši Kriste. Pusťte mne. Pomoc,“ říká muž, na němž klečí dvojice strážníků.

Na záběrech je také následně vidět, jak plačící dítě mezitím utíká za ženou, která na ulici incident sledovala. K incidentu došlo v Havlíčkově ulici v Uherském Hradišti. Nutno zmínit, že na videu není zachyceno to, co celému zásahu policistů předcházelo.

Obecně však tento zásah vyvolal velké ohlasy na sociálních sítích, kde se video okamžitě objevilo. Mnozí lidé byli šokováni. K věci se vyslovil již starosta Uherského Hradiště a poslanec Stanislav Blaha, v jehož gesci je Městská policie Uherské Hradiště. Podle jeho slov jsou oba strážníci nyní až do vyřešení případu postaveni mimo službu.

„Událost považuji za velmi politováníhodnou, hlavně kvůli přítomnosti malého dítěte. Pokud se prokáže, že samotný zákrok byl neadekvátní, budou vyvozeny patřičné důsledky. V tuto chvíli jsou oba strážníci až do vyřešení případu postaveni mimo službu,“ řekl Blaha.

V prohlášení, které město vydalo, se pak uvádí, že daný muž si i přes výzvy strážníků nenasadil roušku, neprokázal svou totožnost a chtěl se z místa vzdálit. Strážníci ho chtěli předvést k prokázání totožnosti.

„Vzhledem k tomu, že při zákroku došlo k použití donucovacích prostředků (se záměrem muže předvést k prokázání totožnosti), a také vzhledem k tomu, že u události bylo přítomno malé dítě, které muže doprovázelo, nařídil starosta města důsledné prošetření celého zákroku s důrazem na adekvátnost užití donucovacích prostředků,“ prohlásil v tiskové zprávě mluvčí radnice Jan Pášma.

Pokud jde o vyjádření šéfa MP Uherské Hradiště Vlastimila Pauříka, ten zatím nezvedá telefon. Nicméně jeho kolega, na kterého byl hovor přesměrovaný, deníku Právu přiznal, že se Pauřík nyní snaží zjistit, k čemu přesně došlo a co předcházelo zákroku.

Vyjádření manželky

K incidentu se vyslovila také žena napadeného muže, Vendula Z. Zajímavé přitom je, že právě ona pracuje na covidové jednotce v nemocnici a její muž mezitím porušuje nařízení.

„Tak pěkně prosím, tohle je můj manžel a tříletý syn, manžel neměl venku roušku. Nebyl agresivní, jen si nechtěl dát roušku. A kdo by se chtěl ptát, kde byla máma, tak ta pracovala na covid aru a starala se o ventilované pacienty,“ napsala k videu matka dítěte Vendula Z.

Podle ní totiž policisté jejího muže odvezli na stanici a syna nechali na ulici.

Reakce na sociální síti

Spousta lidí však zákrok na sociální síti odsoudila a vnímá jej jako velmi nepřiměřený. Na adresu městské policie se tak snesla vlna kritiky.

„Je mi z těchto strážníků na blití a doufám, že už nikdy uniformu neobléknou,“ vyjádřili se jasně lidé.

Některým se nezamlouvalo zejména to, že dítě, které bylo u celé akce přítomno, nakonec strážníci měli nechat samotné.

„Jedna věc je zákrok na muži, který odmítl uposlechnout výzvu strážníka k použití ochranného prostředku - roušky nebo respirátoru, a odmítl se legitimovat. Tam asi moc šancí pán nemá. Ale podle několika zdrojů nechali strážníci jeho malé dítě samotné na ulici, a to už je dost veliké selhání, protože tak ohrozili jeho bezpečnost. Pokud se budou strážníci z něčeho zpovídat, tak rozhodně z toho chování k malému chlapci,“ znělo jedno vyjádření na internetu.

„Toto je trestné a trestuhodné!!!! Před dítětem! To si policie prvně jezdí do škol, aby ukázali, jací jsou borci a ochránci, a pak pacifikují otce na ulici jak největší mafiáni,“ rozčilovali se další.

Podle mnohých by tak tento incident neměl být přehlížen a rozhodně by se měl řešit. Incident také zaznamenal politik a šéf Trikolóry Václav Klaus mladší, který jej velmi stroze okomentoval na svém Facebooku.

Objevily se však i opačné názory na věc, kdy lidé dávali jasně najevo, že jim reakce policistů nepřišla přehnaná, jelikož jen konali svou povinnost. Navíc, podle jejich názoru to byl právě tento muž, kdo celou věc vyprovokoval.

„Dle mého měl v první řadě brát ohledy na dítko tatínek, který se měl zachovat tak, aby k žádnému incidentu nedošlo,“ míní lidé.

A podobný postoj zastávali i další: „No jo, kdyby si nasadil roušku, tak nemusel před synem vypadat jak debil.“

„Je mi opravdu líto policistů. Pán porušoval nařízení a dítě si vzal jako štít. Kdyby nařízení neporušoval, anebo kdyby se omluvil, respirátor nasadil a šel dál, nemuselo k takové situaci vůbec dojít. Brát si dítě jako štít je nechutné,“ napsal další uživatel.

I jiní brali zákrok tak, že byl v pořádku: „Za mě v pořádku. Pán byl několikrát vyzván k nasazení roušky a prokázání totožnosti, odmítl a začal odcházet pryč. Konali svou povinnost a pochybuji, že by pána napadli jen tak z nudy a bez důvodu. To že měl u sebe dítě, hrotí situaci a provokuje je jeho blbost. Je zarážející, jak většina lidí sdílí, komentuje a odsoudí zákrok, aniž by věděli, co mu předcházelo.“

„Nikdo jsme u toho nebyli. Zaráží mě jen jedna věc, manželka dělá na Covid jednotce a manžel si chodí bez roušky a ještě si potřebuje něco dokazovat s policií před malým dítětem. Ono to nebude tak, jak se to prezentuje,“ podotkla jedna uživatelka.