S „bratrskou pomocí“ od Ruska to ještě nikdy nedopadlo dobře, prohlásila Pekarová a dostala lekci od uživatelů

Kolem možných dodávek ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik V do Česka to v pražské kavárně stále vře. Tentokrát předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na své facebookové stránce varovala před tím, co stojí za „ruskou solidaritou“. Uživatelé v komentářích se však děsivých upozornění nebáli.