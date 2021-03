Trest pro Klause? Na exprezidenta si došlápla hygiena kvůli pobytu v zakázaném okrese. Dle mluvčího neudělal nic špatně

Exprezident Václav Klaus čelí dalšímu možnému problému. Poté, co se nedávno vyléčil z koronaviru, nyní bude možná čelit trestu za to, kde se v minulosti pohyboval. Jak totiž prozradila jeho ochranka hygieně, Klaus vyrazil na Trutnovsko v době, kdy byl okres uzavřen.

Na celou věc upozornil publicista Oldřich Tichý z Reflexu. Ten píše o tom, že krátce na to, co exprezident ukončil karanténu, vyšlo najevo, že má možná další problém. A to s hygienou. Ta jej totiž nahlásila za to, že vyrazil do jednoho z uzavřených okresů – do svého bytu v Černém Dole.

„Podnět jsme dnes předávali Městskému úřadu v Trutnově. Jednalo se o informaci, že pan exprezident porušil usnesení vlády návštěvou uzavřeného okresu,“ uvedla k věci ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová pro portál Seznam zprávy.

To, že se měl Klaus v dané oblasti pohybovat, hygiena zjistila údajně od jeho ochranky. Nicméně, exprezidentův mluvčí Petr Macinka označil oznámení hygieny za „tragikomický doklad absurdity dnešní doby“. Navíc je to dle něj „možná i alarmující zpráva o stavu společnosti zasažené nánosem nepřehledných a chaos působících opatření, jimiž vláda dlouhodobě deformuje uvažování lidí v České republice i jejich životy“.

Vypadá to tedy, že Klaus bude za svou příkladnou spolupráci při trasování zřejmě potrestán. Trasování přitom spadá mezi jeden z nejdůležitějších nástrojů při potlačování jakékoliv epidemie. A celý proces je dost závislý na tom, jak moc je nakažený sdílný, aby mohlo být vytrasováno co nejvíce kontaktů. A právě to zmiňuje ve svém článku i publicista Tichý, podle kterého jen hygienici tímto svým počínáním v lidech posílí odpor proti nahlašování covidových kontaktů.

„Pokud si doteď čas od času odborníci povzdechli, že lidé při trasování nespolupracují, nezvedají hygienikům telefony, své kontakty raději nehlásí, aby je nedostali do problémů, teď tomu Jágrová a spol. nasadili korunu. Ukázali, že vše, co člověk v dobré víře hygienikům při trasování řekne, může být použito proti němu (případně proti lidem, o nichž hovoří),“ píše ve svém článku Tichý.

Jeho mluvčí ještě dodal, že exprezident předem vše konzultoval s místně příslušnými hygieniky v Hradci Králové, kde mu bylo řečeno, že Trutnovsko může navštívit s potvrzením, že v okrese vlastní byt. Podle Macinky tak Klaus neudělal nic špatného, jelikož dokonce svou cestu do bytu o týden odložil, aby si dokumenty stihl opatřit.

„Při vjezdu na území okresu Trutnov byl dokonce kontrolován policejní hlídkou, která zmiňované dokumenty na místě prověřila,“ řekl Macinka.

Zmiňme, že uzávěra Trutnovska trvala ve dnech od 12. do 28. února 2021. Připomeňme, že tehdy vládní opatření neumožňovalo pobyt lidí na území okresu těm, kdo tam nemají trvalý pobyt. Ze zákazu bylo několik výjimek, které se týkaly například cesty do práce, ale pobyt na chatě či víkendovém bytě neobsahovaly.

Klaus a covid-19

Na začátku března jsme informovali o tom, že bývalý český prezident Václav Klaus se již uzdravil z koronaviru a že mu končí izolace. Klaus, který byl pozitivně testován na koronavirus v úterý 23. února, měl podle všeho mírný průběh nemoci a jen mírné příznaky. O konci nutné izolace tak nepochyboval, jak se se uvádělo v prohlášení zveřejněném na Institutu Václava Klause (IVK).

„Václav Klaus ukončil k pátku dne 5. března 2021 pobyt v karanténě, který mu byl do tohoto data nařízen Hygienickou stanicí hl. m. Prahy v souvislosti s jeho onemocněním covidem-19. Již po pondělní kontrole u svého ošetřujícího lékaře v pražské ÚVN bylo evidentní, že nebude nutné, aby byl konec této úředně nařízené izolace odkládán,“stojí v textu.

V prohlášení se také psalo, jak Klaus celou izolaci a léčbu snášel, a také to, kde probíhala a jaké přípravky užíval.

„Václav Klaus absolvoval celou svoji léčbu v domácím prostředí, bez nutnosti jakékoli nadstandardní či nemocniční péče, a to za pomoci běžně dostupných medikamentů (vitamíny, přírodní přípravky, isoprinosine na podporu imunity, aspirin),“ píše se.