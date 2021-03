„Pokud by tohle fakt nastalo…” Ivana Korolová se opřela do Zemana kvůli Sputniku a rozbouřila Instagram

Česká zpěvačka a herečka Ivana Korolová ve svém včerejším příspěvku na Instagramu udělala výjimku. Jak zdůraznila sama Korolová, na svých sociálních sítích o politice moc nediskutuje, ale situace kolem ruské očkovací látky Sputnik V ji pořádně vyvedla z míry. Jednání prezidenta ČR Miloše Zemana dotyčná umělkyně označila za nedemokratické a neférové, a to kvůli jeho žádosti o odvolání dvou veřejných činitelů – ministra zdravotnictví Jana Blatného a ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ireny Storové, které odmítají povolit použití Sputniku V na českém území.

„Normálně nesdílím příliš politiku, ale pokud by tohle fakt nastalo, už je na čase se asi hromadně ozvat?! Tohle přece není demokracie, tohle není fér jednání. Jeden den vydá Evropská léková agentura článek, ať se neočkuje zatím Sputnikem, protože nejsou stále potřebná data a teď tohle??” zuří herečka.

Ivana Korolová je rozhodně proti tomu, aby se v Česku očkovalo ruskou anebo čínskou vakcínou dřív, než bude schválená Evropskou lékovou agenturou. Nezamlouvá se jí ani to, že český prezident prosazuje odvolání zmíněných činitelů a chce je vyměnit za lidi, kteří budou mít vstřícnější postoj vůči možnosti schválit použití těchto očkovacích látek.

Reakce uživatelů

Aktuální téma možného schválení ruské vakcíny v Česku vzhledem k nedostatku preparátu v republice vzbudilo živou diskuzi v komentářích pod příspěvkem. Určitá část sledujících se shodla s názorem české herečky, tvrdila totiž, že by stát neměl riskovat a schvalovat použití léčivých přípravků, které nedostaly zelenou od regulačních úřadů Evropské unie.

„Máte pravdu, konečně bychom se měli ozvat a něco s tím dělat, naše vláda si dělá, co se jim hodí nejvíc a sama nemoc je až na druhém místě. Jakmile se proti tomu někdo ohradí, tak není snazšího řešení než ho odstavit z cesty,” podpořila zpěvačku uživatelka pavlina_mixanová. „Nemám nic proti očkování, ale jde mi o to, aby očkování probíhalo pouze řádně schválenou vakcínou,“ dodala.

Zazněla také ostřejší kritika na adresu českého prezidenta, někteří totiž vytýkali Zemanovi to, že údajně nadržuje ruské a čínské vakcíně a je ochoten zavřít oči před postoji a procedurami EMA. „Copak mu slíbili za nákup ruské vakcíny,“ ptala se dokonce uživatelka maaartina78. Jiní však poukazovali na to, že hlavním problémem je nyní nedostatek vakcíny a právě proto úvahy o schválení dalších preparátů jsou zcela na místě. Důležité podle nich je i to, že Sputnik V již byl schválen ve mnoha zemích, a to včetně evropských.

„Ruskou vakcínu neschválila ještě EU, ale takové Maďarsko ji používá a bude i Slovensko. Takže nevidím důvod jí nevyužít. Četl jsem i rozhovor s Čechem, který se podílí na vývoji vakcíny v USA a ten tvrdí, že by se ruské vakcíny a jejího použití vůbec nebál,” argumentuje gabriela_70.

Do diskuze se aktivně zapojila i samotná Korolová. Na její adresu mimo jiné padlo i obvinění, že má odmítavý postoj vůči Sputniku V kvůli zemi jeho původu, což herečka vyvrátila. Dodala například, že nemá nic proti jakékoliv vakcíně, pokud bude schválená EMA. „Já taky obecně nemám nic proti kterékoliv schválené vakcíně. Ale schválené podle pravidel,” napsala dotyčná v jednom z komentářů. Uvedla rovněž, že by ji odvolání ministra Blatného nevadilo, ale neměl by být odvolán kvůli tomu, že je momentálně proti schválení těchto vakcín.

„Nechám se očkovat jedině ruskou vakcínou, že není schválená šašky v EU podle jejich trapných směrnic, mě nezajímá, v Rusku je schválená a řádně testovaná,” oponoval Korolové komentující zuzaderose. Sdělil také názor, že tato vakcína čelí protiruské propagandě.