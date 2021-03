Politické kontroverze a dezinformace. Hamáček vysvětlil, proč bude mít Sputnik V problémy v Česku i po schválení EMA

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček se stal hostem podcastu Ptám se já na Seznam Zprávách. V rozhovoru s Marií Bastlové tak promluvil například o ruské vakcíně Sputnik V a jejím přijetí v naší republice. Uvedl, že tato vakcína u nás bude mít dle něj problém i po certifikaci, a to kvůli současným kontroverzím.

Hamáček v rozhovoru navázal na to, že prezident Miloš Zeman ve středu vyzval k výměně ministra zdravotnictví Jana Blatného, ministra zahraničí Tomáše Petříčka a šéfky SÚKLu Ireny Storové. Důvodem má být přitom právě jejich postoj vůči ruské vakcíně Sputnik V.

Šéf ČSSD při této příležitosti prozradil, že nemá výměnu ministra zahraničí za sociální demokracii v plánu, ale zároveň uvedl, že nemůže zaručit, že Petříček zůstane ministrem až do voleb.

„Takovou garanci nedám žádnému ministrovi, žádné bianco šeky se nedávají,“ poznamenal k věci.

Hamáček o Sputniku V

Následně Hamáček prozradil, že nesouhlasí s tlakem prezidenta, pokud jde o dovoz necertifikované vakcíny Sputnik V do naší země. Myslí si totiž, že už i tak máme hodně problémů s vyvracením dezinformací u schválených vakcín.

„Představte si, co by se stalo, kdyby se do tohohle systému dostala neschválená vakcína a ještě s takovou politickou kontroverzí. Já jsem přesvědčen, že by to ten systém úplně zničilo a ohrozilo by to rychlost očkování,“ myslí si Hamáček.

Dále nastínil své obavy ohledně toho, žes vakcínou Sputnik V bude i po jejím schválení, a to kvůli současným kontroverzím.

Ministr vnitra se navíc vyslovil i dodávkám této vakcíny do ČR. Podle svých slov totiž nemůže vyloučit, že se sem někdo rozhodne něco přivézt. „Ale dokud to nebude schválené, tak se tím nedá očkovat,“ upozornil.

Další témata rozhovoru

Kromě vakcíny se ale Hamáček zmínil také o současné epidemiologické situaci. Promluvil například o tom, zda se tak kritické situaci u nás dalo vyhnout. Podle jeho slov by to bylo možné jedině v případě, kdy by se země uzavřela už před Vánoci.

„Abychom v prosinci razantně srazili čísla, musel by lockdown přijít před Vánoci. Já bych byl pro, ale neumím si představit, co by vypuklo, kdybychom přes Vánoce zavřeli republiku,“ řekl.

Vyslovil se také k tomu, zda podle něj vláda při zvládání epidemie selhala či nikoli. Myslí si však, že i přes současná čísla hospitalizovaných selhání vypadá jinak.

„Nezvládnutá epidemie vypadá jinak. Běžte se podívat do Brazílie, to je nezvládnutá epidemie. Nedostatek kyslíku na JIPkách, to se zaplaťpánbůh v Česku nestalo. My tu epidemii zvládáme složitě, ale odmítám, že jsme ji nezvládli,“ bránil se.

V neposlední řadě vicepremiér potvrdil, že má i nadále v plánu zřídit vyšetřovací komisi, která zhodnotí, zda při řízení epidemie neudělali politici chybu.

„Občané si zaslouží odpověď na otázku, jak to celé bylo. Je ale logické, že se nedá vyšetřovat v situaci, když to celé běží. Ale ovšem klíčové, aby si stát řekl, jestli tu epidemii zvládl,“ vysvětlil.