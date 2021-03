Počet nakažených ubývá. Nervozita a únava ve společnosti však roste. Záchranář promluvil o tom, jak to dnes lékaři snáší

Podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví v Česku včera, ve čtvrtek 11. března, přibylo 11 083 potvrzených případů nákazy koronavirem. Celkem se tak u nás od začátku epidemie nakazilo již 1 376 998 osob, vyléčených je pak 1 191 782. Za včerejšek bylo provedeno přes 22 tisíc PCR testů a více než 103 000 tisíc antigenních testů.

Únava a beznaděje mezi lidmi

Index rizika PES v Česku zůstává na 73 bodech a odpovídá tak čtvrtému stupni rizika. Reprodukční číslo R, které určuje, kolik jeden pozitivně testovaný může nakazit osob, je 0,90.

Ředitel jihočeských záchranářů MUDr. Marek Slabý ví z vlastní zkušenosti, že únava, beznaděje a agresivita mezi lidmi je dnes značně citelnější než dříve. Mnozí se zjevnými příznaky se dost často nechovají ohleduplně, zatímco jiní mají z nákazy britskou mutací větší obavy než na podzim a potýkají se vůbec s jinými projevy nemoci.

„Musím ale říct, že teď cítím mezi lidmi velký strach, že pokud si včas nezavolá, tak na něho nemusí vyjít místo v nemocnici. Je vidět, že lidé už na podzim a zejména teď jsou z toho unavení, nervózní a komunikace s nimi není úplně snadná,“ prozradil Slabý.

Únava je také podle něj velká i mezi samotnými záchranáři a ne každý to úplně dobře snáší, neboť musí nyní zasahovat v prostředí, kde ještě před třemi nedělemi vozili každého desátého pacienta covid pozitivního, zatímco teď vozí každého třetího nebo někdy dokonce i každého druhého covid pozitivního pacienta.

„Byť mají všichni ochranné pomůcky, tak mají obavy, že by to mohli přinést domů. Většina krajů má psychologa, snažíme se kolegům poskytnout pomoc, pokud ji potřebují,“ řekl záchranář.

Co se týká problémů, se kterými volají lidé na záchranku, v současné době se lidé potýkají s jinými těžkostmi než dříve.

„Loni na jaře to byl hlavně kašel a teploty, na podzim se objevovaly divné bolesti hlavy a hrudi. V současné době vidím, aspoň co já zasahuju, že hodně přibylo těžkých dušností a dlouhotrvajících horeček v kombinaci s bolestmi na hrudi,“ uvedl záchranář.

Slabý však poznamenal, že ne vždycky jde odlišit, jestli je to skutečně jen v souvislosti s koronavirem, nebo to má kardialní příčiny. Pokud je ale člověk covid pozitivní nebo si to jen myslí a je přitom těžce dušní, tak se podle Slabého začne každý pochopitelně bát.

„Pro mladého relativně zdravého člověka nebo padesátníka, který nikdy nebyl v nemocnici, je každá dušnost najednou děs,“ poznamenal prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb a ředitel jihočeských záchranářů MUDr. Marek Slabý.