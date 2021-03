Blatný: O dodávkách Sputniku V se beze mě nerozhodne. Zákaz cestování mezi okresy nejspíše zůstane

Blatný je přesvědčen, že do konce června bude v Česku naočkováno zhruba šest milionů lidí, což je 60 až 70 % dospělé populace. Od dubna by se mohla otevřít registrace pro lidi od 65 nebo 60 let. Volná registrace by mohla začít na přelomu jara a léta. V současné době obě dávky vakcíny dostalo téměř 300 tisíc lidí. Brzy se podle něj toto číslo zvýší na jeden milion.

„To bude poměrně rychlé, protože jen v březnu přijde přes milion dávek, v dubnu přes dva miliony a v květnu kolem tří milionů. Předpokládáme, že do konce června bude naočkováno 6 milionů lidí, což je 60-70 procent dospělé populace,“ uvedl v rozhovoru pro Blesk.

Ačkoli se v pátek objevila informace, že společnost AstraZeneca snižuje v prvním čtvrtletí dodávky vakcín do EU až o 25 %, Blatný problém s výpadky dodavatelů nevidí. Podle něj se situace stabilizovala.

Žádný Sputnik V bez certifikace EMA

V tomto ohledu ministr zdravotnictví zopakoval své odmítavé stanovisko k dodávkám ruské vakcíny Sputnik V bez její certifikace Evropskou lékovou agenturou (EMA). Bez certifikace ze strany EU o něm totiž chybí dostatek informací.

„Netrvám na certifikaci jen u Sputniku, ale u všech vakcín. Je to proto, že jsem lékař a jsem zvyklý se řídit tzv. správnou léčebnou praxí. A to je něco, co nám zaručí bezpečnost. Lék musí být nejen efektivní, ale i bezpečný. Proto na tom trvám,“ prohlásil Blatný.

Přitom o dodávky ruské vakcíny usiluje prezident Miloš Zeman, který se dokonce vyjádřil, že chce konec Blatného a ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storovové kvůli jejich postoji ke Sputniku V. Odmítáním ruské vakcíny podle něj nesou odpovědnost za úmrtí lidí v Česku na covid-19.

Blatný v rozhovoru ujistil, že dokud je ministrem, tak nelze Sputniku V udělit výjimku bez jeho souhlasu.

„Pan premiér v tomto nemůže rozhodnout beze mě. Ten, kdo by udělil tuto výjimku, musí být vždy ministr zdravotnictví,“ zdůraznil.

„Pan prezident má právo na svůj názor. To, v čem se lišíme, je přístup k neregistrovaným vakcínám,“ dodává Blatný.

V této otázce má navíc údajně podporu premiéra Babiše. Připustil ale, že s předsedou vlády mívá rozdílné názory. Zatím se však dařilo spory řešit.

„Máme na řadu věcí rozdílné názory a často si je nějakým způsobem vykomunikujeme. Když mám pocit, že mám pravdu, tak pana premiéra přesvědčím. Ve chvíli, kdy mám pocit, že je jeho názor správný, tak nemám problém ten svůj vzít zpět,“ popsal Blatný svůj vztah s premiérem.

Nicméně do Izraele místo Blatného letěl s premiérem hlavní epidemiolog IKEM a člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal. „Já mám hodně práce i zde,“ komentoval tuto skutečnost ministr.

Kolaps zdravotnictví a rozvolnění

I přes omezující opatření podle ministra nadále hrozí kolaps zdravotnictví. „Ještě tento týden a velmi pravděpodobně i část toho příštího budeme opravdu úplně na hraně,“ řekl Blatný a apeloval na občany, aby opatření dodržovali.

Připomněl, že bylo nutné zastavit neakutní péči, zajistit reprofilizaci lůžek a stanovit pracovní povinnost. Veškerou péči podle něj bude možné obnovit až ve chvíli, kdy v nemocnicích bude nejvýše dva až tři tisíce lidí hospitalizovaných s covidem-19. Nyní je s koronavirem hospitalizováno 8 742 pacientů.

Žádná razantní rozvolnění před Velikonocemi se očekávat nedají.

„Myslím si, že po 21. březnu budou změny velmi drobné, pokud vůbec nějaké budou moci být. Souhlasil bych tady s panem premiérem, že nelze očekávat nějaké zásadní změny dříve než po Velikonocích. Zásadní zvýšení kontaktů během svátků by bylo něco, co by se nám stokrát vymstilo,“ řekl Blatný.

Současný nouzový stav trvá do 21. března, ale vláda bude nejspíše usilovat o jeho prodloužení. Není ani podle něj pravděpodobné, že se zruší zákaz cestování mezi okresy.

„Je to velmi málo pravděpodobné, že bychom k tomuto mohli přistoupit,“ poznamenal Blatný.