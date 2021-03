Čisté bláznovství nebo chytrá strategie? Kalousek bude každý týden vystupovat v novém pořadu na TV Barrandov

Premiéra pořadu se bude konat 18. března. Rozhodnutí Kalouska je podle komentářů médií docela překvapivé, neboť ještě loni v dubnu k účasti předsedy ODS Petra Fialy v diskusním pořadu Jaromíra Soukupa říkal, že „žije v přesvědčení, že slušný člověk k Soukupovi nechodí“.

Kalousek to však vysvětluje tím, že chce nyní přesáhnout hranice vlastní názorové bubliny a oslovit publikum s jiným světonázorem. Řekl o tom svým sledujícím na Twitteru.

„Nejraději jsem tady na síti s vámi. Je ale příliš pohodlné zůstávat v jedné názorové bublině. Rád jsem proto přijal výzvu diskutovat v novém pořadu na TV Barrandov každý čtvrtek ve 20:15. Budu si vážit vaší případné pozornosti a vašich reakcí,“ napsal Miroslav Kalousek.

Jak sledující Kalouska tuto zprávu přijali?

Zpráva vyvolala poněkud rozpačité reakce na sociálních sítích. Pro mnohé bylo překvapením, že po dlouhých letech oboustranných znevažujících poznámek budou mít Kalousek a Soukup společný program.

„Koho by před pár lety napadlo, že pravidelné Hovory s MK bude dělat právě Jaromír Soukup. Politická realita je prostě dynamická... “ podivil se Josef Kopecký.

„Rád bych se na vás podíval, ale zkrátka nebudu dávat views hajzlovi Soukupovi. To už si nepamatujete, jakou špínu a lži plival? Nejsem zrovna zastáncem toho, aby se chodilo k Soukupovi, nebo dávaly rozhovory Parlamentním listům apod.,“ vyjádřil svůj postoj Roman Kolář.

„Chápu Vaši snahu o oslovení jiné názorové bubliny, ale spojit se s člověkem, který je do velké míry zodpovědný za rozdělení společnosti? Člověk, který manipuloval, podněcoval nenávist... Jako věřící člověk to možná berete jinak, já ale na změnu charakteru nevěřím,“ napsal Jiří Palice.

„Počkejte, počkejte, to jako vážně? Vážně budete diskutovat s panem Soukupem? Vy, s tímhle kašparem? Vždyť ten člověk je blázen! To snad radši zkoušet vyrábět zlato vyfukováním cigaretového dýmu do vody!“ uvedl šokovaný Hans von Schlupke.

Řada komentujících naopak byla překvapená spíše tou smělostí a odhodlaností, kterou člověk musí mít, aby se rozhodl jít do diskuse se zcela jiným publikem.

„To jsou paradoxy. Teda v životě by mě nenapadlo, že se budu těšit na nějaký pořad na TV Barrandov. Vzhledem k profilu lidí, kteří TV Barrandov sledují, taková mission impossible, ale Vy odvahu máte a - prostě jste borec,“ pochválil Kalouska Horst.

„Soukup si tím zvýší sledovanost. Barrandov jsem vypustila ze svého života, ale kvůli vám se budu dívat,“ poznamenala Ivana Vacková.

„Na první pohled čisté bláznovství, na ten druhý však velmi chytrá strategie. Snad vás neukamenují,“ doufá Michal.

„To je podle mě skvělý tah, který má smysl. V naší bublině se všichni jen tak vzájemně opylujeme. Tohle má ale misionářský rozměr!“ nadšeně napsal Petr Klement.