Generálu Pavlovi se nelíbí Babišova kritika EU: Premiér „worst in covid“ země by měl zachovat zdrženlivost

Babiš byl mezi pěti předsedy vlád členských zemí Evropské unie, kteří adresovali dopis šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové a předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi. Poukazovali v něm na nespravedlivé rozdělování vakcín.

Podle bývalého předsedy vojenského výboru NATO a náčelníka českého generálního štábu, generála Pavla, tato kritika není na místě. Jako důvod uvedl špatnou domácí statistiku koronaviru. Premiér, který podle Pavla pandemii nezvládá, by proto neměl kritizovat EU.

„Princip spravedlivého rozdělování vakcín je bezpochyby v pořádku. Ale premiér země, jedné z ‚worst in covid‘, které se ze strany EU právě dostává přednostní pomoci, by asi měl v kritice EU zachovat zdrženlivost. My nejsme ti ublížení,“ napsal Pavel na svém Twitteru.

Babiš v sobotu kritizoval „nedostatečné a často i dost nepředvídatelné dodávky vakcín“. Je podle něj důležité, aby se v EU očkovalo stejnou rychlostí. Ve zmíněném dopise, který inicioval rakouský kancléř Sebastian Kurz, šéfové vlád chtějí o vakcinaci jednat na zvláštním summitu EU.

„Jsem přesvědčen, že dokud nebudou dodávky dostatečné pro naočkování 70 procent dospělé populace, což je podle komise společný cíl EU, kterého bychom měli dosáhnout letos v červnu, dodávky by se měly distribuovat přísně podle počtu obyvatel a veškeré nadobjednávky členských států by měly být uspokojeny nejdříve ve druhém pololetí,“ uvedl Babiš pro ČTK.

Babiš zkritizoval, že některé členské země objednaly několikanásobně více vakcín, než mají obyvatel. Česká republika, jak uvedl premiér, objednala 25 milionů vakcín. Většina z nich je dvoudávková.

Evropská unie dříve čelila kritice za pomalou očkovací kampaň. Nebyla údajně schopna zajistit adekvátní distribuci vakcín mezi členskými zeměmi. Některé farmaceutické společnosti mají navíc zpoždění s dodávkami.

Nicméně i česká vláda je kritizována za to, že očkování nezvládá. Očkování je podle kritiků pomalé, distribuce špatná a množství dávek leží ladem.

V České republice bylo celkem vykázáno přes milion očkování vakcín proti koronoviru. Druhou dávku ovšem obdrželo pouze 296 424 lidí. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by do konce května mělo dorazit dalších šest milionů dávek vakcín. Od dubna by se mohla otevřít registrace pro lidi od 65 nebo 60 let. Volná registrace by mohla začít na přelomu jara a léta.