Bude mít ČR čím očkovat? AstraZeneca oznámila výrazný pokles dodávek vakcín do Evropy. Sníží je až o 73 procent

Vypadá to, že problém s dodávkami vakcíny proti koronaviru bude evropské země trápit i nadále a zřejmě se dotkne i Česka. Centrála společnosti AstraZeneca totiž přišla se špatnou zprávou. Podle ní by totiž měla snížit dodávky očkovacích látek do Evropy až o 73 procent.

Takové informace se dnes, v sobotu 13. března, objevily na twitterovém účtu projektu Chytrá karanténa.

„VAKCÍNY. Špatná zpráva přišla z centrály společnosti @AstraZeneca. Ta oznámila, že sníží dodávky do Evropy o 73 procent. Jak se to dotkne ČR ještě nevíme. Intenzivně to ale řešíme. Pokusíme se rozhodnutí centrály změnit. Pracujeme i na navýšení a urychlení dodávek dalších vakcín,“ stojí v jejich prohlášení.

​Za zmínku stojí i to, že již v pátek se hovořilo o výrazném omezení dodávek této vakcíny do EU. Podle informací by měla do konce března dodat 30 milionů očkovacích dávek a za celé letošní první pololetí pak 100 milionů.

Důležité je také uvést, že Evropská unie s danou společností v loňském roce uzavřela smlouvu o nákupu 300 milionů dávek zmiňované vakcíny proti covidu-19. Celkem 30 milionů mělo dorazit do konce roku 2020, 90 milionů v prvním kvartálu letošního roku a 180 milionů v kvartálu druhém. Loni ale nedorazily žádné dávky, jelikož přípravek ještě nebyl schválen evropskými regulačními úřady.

Současné informace také uvádí, že má naše země dle očkovací strategie objednány tři miliony dávek. Letos v únoru k nám mělo dorazit 200 000 dávek, a o měsíc později pak dalších 400 000. Jak ale hovoří otevřená data Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), zatím bylo do očkovacích center do pátku dodáno téměř 164 000 dávek vakcíny, přičemž za březen toto číslo činilo zhruba 52 000. Z dat o očkování vyplývá, že do pátečního večera bylo vyočkováno 121 655 dávek. Tvoří tak asi 11,6 % všech podaných vakcín.

AstraZeneca však není jediná vakcína, kterou se v Česku očkuje. V současné chvíli jsou k očkování využívány také vakcíny od Pfizer/BioNTech a od Moderny. Všechny však vyžadují dvě dávky. Brzy však Česko bude moci pracovat také s vakcínou od firmy Johnson & Johnson, u níž bude stačit jen jedna dávka. První dodávka by k nám mohly dorazit na konci dubna.