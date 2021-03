Česko přijde o 40 % dávek vakcíny AstraZeneca v rámci snížení dodávek do EU

Společnost AstraZeneca již dříve oznámila snížení počtu dodávek své vakcíny do zemí Evropské unie o 73 %. Dnes se objevily informace o tom, že klesne i podíl Česka, a to o 40 % od původně plánovaného množství dávek. Na Twitteru Chytré karantény byly zveřejněny informace o tom, kolik přesně dávek dané vakcíny bude doručeno do ČR v tomto měsíci.