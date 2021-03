Kavárna žádá návrat zákona o kolaborantech. Chce exekuci Maláčové kvůli souhlasu se Zemanovým výrokem

Jak je známo, Miloš Zeman by velmi rád odvolal šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD), a to jak v důsledku jeho odmítavého postoje vůči ruské vakcíně, tak i kvůli pochybnostem o jeho profesních schopnostech. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v rozhovoru pro Právo uvedla, že chápe prezidentův postoj, a nyní čelí kritice.

Jak píší média, prezident si přeje odstranění Petříčka zejména proto, že by to umožnilo nejen nákup ruské vakcíny, ale také pustit Rusko do miliardového tendru na dostavbu elektrárny Dukovany.

Výměna Tomáše Petříčka by však podle názoru hlavy státu prospěla také samotné sociální demokracii před volbami. A prospěje prý i vládě, když „včas vymění méně úspěšné ministry“.

O profesionalitě Petříčka soudí Zeman například podle kauzy s vakcínou AstraZeneca. Ministerstvo zdravotnictví totiž jednou odmítlo nabízené vakcíny AstraZeneca, za což bylo kritizováno ze strany ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. Nakonec se ukázalo, že se pravděpodobně jednalo o podvod, neboť nabídka byla z černého trhu za 11násobně více oproti standardní ceně.

„Rozhodně si myslím, že to nesvědčí o informovanosti ani o vyjednávacích schopnostech pana ministra Petříčka,” prohlásil prezident.

Deník Právo se ministryně práce a sociálních věcí v rozhovoru zeptal, jak se dívá na prezidentovo přání vyměnit Petříčka. Maláčová na to uvedla, že považuje Zemanovu kritiku za oprávněnou.

„Kritiku jmenovaných ze strany prezidenta chápu. Myslím, že na ni má právo. A rozumím i důvodům, které uvádí. Je to ale věc premiéra,“ konstatovala s tím, že jen premiér Babiš může podobnou personální změnu provést.

Reakce na sítích

Vyjádřením Maláčové byl podle všeho překvapen novinář Ondřej Kundra. Sdílel ho totiž na Twitteru a uvedl popiskem „Jana Maláčová v dnešním Právu o svém vládním kolegovi Petříčkovi“. Dá se tak předpokládat, že novináři přišlo z hlediska morálky poněkud odchylné, že Maláčová nepodpořila svého spolustraníka a zastala názor toho, kdo má v mocenské hierarchii vyšší postavení.

Jana Malacova v dnesnim Pravu o svem vladnim kolegovi Petrickovi pic.twitter.com/HZIpwI3thY — Ondrej Kundra (@okundra) March 13, 2021

Ale zatímco se Kundra vyjádření jakéhokoliv hodnotového soudu zdržel, v komentářích pod jeho příspěvkem se rozpoutala ostrá kritika političky. Podle sledujících novináře učinila Maláčová něco, za co zasluhuje nejkrutější trest.

„Soudružka Maláčová je opravdu morální dno,“ je přesvědčen Vokyn.

„Je to tady samej zrádce. Kolaborovat s nepřáteli bylo vždy trestáno zastřelením. Nevím proč to nefunguje teď,“ lituje Milan.

„Vždyť to říkám. Znovu zavést zákon o zrádcích a kolaborantech z roku 1945. Exekuce by se mohla provést na Hradčanském náměstí, “ přišel s nabídkou Josef.

„Nejen že podrazila vlastního kolegu, ale také předvedla podlézavost M. Z. Jaký je rozdíl mezi ní a M. Němcovou, která se nebojí pojmenovat Zemana tím, kým skutečně je. Maláčová si svým devotním stylem sympatie nezíská. Voliči upřednostní odvahu politiků! Zvlášť k osobnosti M. Z.,“ napsal uživatel Grace.

„Šance na místo v úřednické vládě se zvětšuje. Očerňování Petříčka se na Hradě počítá,” poznamenal pan Majer.

„Jak bych vyjádřil své pocity... “ zdržel se europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.