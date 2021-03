„Kdo tomu nerozumí, je ruský koště“, padlo poté, co si Vávra kopl do demobloku kvůli vakcíně

„Předem svého příspěvku, bych chtěl říct, že nejsem proti očkování. Zadem svého příspěvku bych rád pozdravil všechny mudrce, kteří o nedostatečně testovaných vakcínách, se kterými neměli naprosto žádné zkušenosti, tvrdili, že jsou naprosto absolutně bezpečné a každý kdo o tom pochybuje je debil a šíří fake news,“ uvedl Vávra.

Následně autor statusu připomněl, že několik zemí už tuhle konkrétní vakcínu přestalo používat.

„No a taky bych se rád zeptal, jestli jsou nějaké případy, kdy se něco podobnýho stalo po tom Sputniku, co tu všichni největší odborníci na vakcíny (politici z demobloku) tak zásadově odmítají používat,“ napsal Vávra.

Na závěr v souvislosti s danou problematikou vývojář přišel s lakonickou poznámkou.

„Když se politika, propaganda a kšeftování tahá do otázek zdraví a bezpečnosti, je to dost na pytel,“ podotkl.

Pod příspěvkem Vávry se objevily komentáře sledujících, mezi nimiž jsou i ti, kteří vývojáře ze svého uhlu pohledu podpořili.

„Jojo teď se tu zas vyrojí kopa blbečků, co budou dělat všechno proto, aby ten post znectili. Faktem ale je, že stávat se tohle u Sputniku, tak se média doslova poserou, aby se přetrhla o tom informovat každej den a celej den, taky politická antiruská propaganda by na tom nenechala nit suchou. Shrňme si to, Sputniku výjimku dát nechtěj a hrajou politický hry, kdy jako rukojmí je zdraví a životy lidí a na druhé straně Zeneca výjimku dostala, i když je to nepochybně největší šmejd ze všech, pochopitelně vždyť je evropskej produkt,“ napsal Martin Franěk.

„Pfizer a Sputnik jsou aktuálně dvě nejlepší vakcíny, co se týče vedlejších účinků. Pozdrav ze Slovenska, kde je Sputnik objednaný,“ okomentoval Martin Pelec.

„Až bude Sputnik V schválen úřady EU, tak proti tomu nemám problém,“ uvedl svůj názor Tomáš Pernštejnský.

„Již 9 zemí pozastavilo očkovaní vakcínou AstraZeneca. A hádejte co my. No my to od nich vezmeme. U nás ‚zatím‘ jen 11 mrtvých,“ připomněla Misha Julišová.

Někteří uživatelé Facebooku přišli s konkrétnějšími vysvětleními toho, co napsal Vávra.

„Fér by bylo, když už nebude z očkování vyhnutí (jinak vás čeká znevýhodnění ve spoustě životních situací), aby si mohl každý vybrat, jakou vakcínou se chce nechat očkovat. Klidně na revers. Takový to morálně-majákový ‚My mu ten Sputnik nedovolíme, pro jeho vlastní dobro, i kdyby ho to mělo stát život‘ se mi moc nelíbí. Ale jde hlavně o peníze, na zdraví a životní komfort tady kálí bílej tesák. Pokud má někdo problém s nezaručenou kvalitou ruské výroby, tak pokud je mi známo, Sputnik si třeba Maďarsko plánovalo vyrábět samo,“ vyslovil se Martin Štrangler.

„Ano, do všeho se tahá politika. Ruskou nechceme, protože je ruská, jiná musí, prostě musí být skvělá, páč je evropská a schválená unií. Kdo tomu nerozumí, je ruský koště,“ zareagoval Michal Žilka.