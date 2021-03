To se jen zdá? Europoslanec za ODS změnil v něčem postoj na Rusko a uznal neschopnost EU

Varoval před tím, že při očekávaném tempu dodávek přijde střední generace na řadu na podzim. Dodal, že každý týden v karanténě znamená miliardové ztráty. Vondrovi vadí, že se v EU klade důraz na procesy, ne na výsledek.

„Chceme mít kalhoty jištěné páskem i kšandami a zapomínáme, že ve válce se bojuje i v trenkách,“ podotkl bývalý ministr obrany.

Dále své myšlenky autor směřoval ke Sputniku V.

„Za 2) Ruská vakcína je podle odborníků bezpečná i účinná. V Argentině ji dostalo milion lidí, bez následků. Gamalejův institut má ve světě kredit. Otázky jsou kolem výroby v Rusku – nejen kapacity, ale i pořádku a čistoty. Proto Němci, Italové i Rakušané jednají o licenční výrobě,“ napsal Vondra s dovětkem, že žádost evropské EMA o registraci dal za Sputnik jeho německý partner.

V řadě argumentů europoslance nechybí ani otázky.

„Za 3) Základem svobodné společnosti je možnost volby. Pokud by Sputnik registroval SUKL a MZd, a bude-li její používání dobrovolné, tak proč ne? Já si počkám na jinou vakcínu, ale pokud se třeba komunisté budou chtít očkovat Sputnikem, tak proč jim to neumožnit? Bude-li chtít nějaká česká firma vyrábět Sputnik u nás, proč jí to zakazovat?“ čteme dotazy v příspěvku politika.

Vondra se domnívá, že pragmatismus Němců, Rakušanů i Italů je na místě.

„Kdo dřív přijde, ten dřív mele…“ zdůraznil.

Na závěr Vondra upozornil, že na trhu je vakcín nedostatek, poptávka převyšuje nabídku, a připomněl, co se děje ve světě.

„Každému je bližší košile než kabát. Každý demokratický politik dbá o zdraví občanů tam, kde má mandát. Proto USA nevyvážejí vakcíny. Proto Britové zariskovali s podáváním jen jedné dávky Astry Zenecy a proto se o ni nechtějí dělit (Pfizer neobjednali včas). Proto Izrael rozhodl o nasazení Pfizeru ve zrychleném řízení. Ani v EU není distribuce férová, jak si teď stěžoval rakouský kancléř. Proto Čína využívá svého ,přebytku‘, aby ovlivňovala třetí svět…“ uvedl.

Europoslanec přišel i s receptem na vyrovnání s dosavadní situací.

„Co s tím? Jediné řešení je co nejdřív vyrovnat nabídku s poptávkou. Zvýšit produkci. Jen tak se vrátí možnost volby. A skončí naše slabost,“ konstatoval Vondra a přiložil tabulku o vakcínách a seznam zemí, kde očkují rychle.

Kritické poznámky na adresu postupů EU zazněly i od komentujících.

„Tedy EU, to muzeum marxismu, dokázala svým členům, že v 21. století je out. Je to progresivisticko zelený puding bez chuti, který jen kopíruje. Pro mě velké zklamání, které se ale dalo čekat. EU si od roku 2015 nedokáže poradit s ilegálním přistěhovalectvím a mění zákony, aby nebyla vidět ta neschopnost EP řešit základní věci,“ napsal Petr Sosna.

„Radši nám sem budou v rámci ‚evropského bratrství‘ a postoje ,grr Rusko‘ dovážet vakcíny méně účinné, zato ale dražší a s horšími vedlejšími účinky,“ vyslovil se Vojtěch Růžek.

„Už jsem začínal propadat vzteku, že se z vedení ODS neozve žádný racionální hlas. Neustálé zaklínání přimykáním se k nesmyslným nápadům bruselských komisí a v obráceném gardu používání: ‚se SSSR na věčné časy‘. Díky,“ uvedl Radek Jakimczuk.