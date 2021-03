Epidemie v Česku zpomaluje. Vláda však zvažuje prodloužení nouzového stavu i o Velikonocích

V neděli bylo oficiálně evidováno 8 362 osob s covidem-19. Ve vážném stavu se nachází 1930 pacientů. Nemocnice tak jsou i nadále vytíženy, a to nehledě na to, že očkování v zemi pokračuje. V neděli zdravotníci aplikovali dalších 11 199 dávek vakcín proti koronaviru.

Hodnota reprodukčního čísla, které udává počet infikovaných osob od jednoho pozitivně testovaného, se nachází na 0,94.

Šíření nemoci v Česku začalo zpomalovat. V sobotu bylo zaznamenáno 6 914 nových případů, což je o 2 207 případů méně než minulou sobotu. Mezitýdenní pokles evidují také statistiky v pracovních dnech minulého týdne, kromě pátku.

Od začátku očkování, bylo v České republice aplikováno více než milion dávek vakcín. Proces očkování se od začátku března výrazně zrychlil. Zástupci Chytré karantény uvedli, že společnost AstraZeneca ohlásila snížení dodávek vakcíny asi o dvě pětiny, což by mohlo zkomplikovat proces očkování.

Prodloužení nouzového stavu a rozšíření testování zaměstnanců firem

Vláda projedná prodloužení nouzového stavu i přes Velikonoce. Ministr zdravotnictví Jan Blatný navrhne další postup v situaci s koronavirem. „Bylo by možno zvýšit perimetr pro pohyb k volnočasovým aktivitám. Nic jiného si představit neumím,“ uvedl Blatný. Mohlo by to znamenat konec zákazu sportovat mimo katastr obce po konci lockdwnu 21. března, kdy je omezeno překračování hranic okresů.

Podle vicepremiéra Hamáčka vláda projedná prodloužení nouzového stavu. Současný platí do 28. března. Bez prodloužení nouzového stavu by totiž nebylo možné zamezit pohybu obyvatel o Velikonocích, které připadají na první dubnový víkend.

„Naší ambicí musí být stlačit epidemii na akceptovatelná čísla. To znamená, že denní nárůsty musí být v tisících, a ne přes deset tisíc a musíme mít aspoň půlku nemocnic prázdnou. Pak se můžeme bavit o nějakém uvolňování. Samozřejmě bude pokračovat vakcinace. Jsem rád, že se tento proces zrychluje. To oboje by mělo zabrat a věřím, že během dvou měsíců budeme z nejhoršího venku,“ uvedl Hamáček v České televizi.

„To bychom chtěli udělat od pondělí za týden, pokud to samozřejmě vláda schválí. Máme prověřeno to, že zde bude dostatečná kapacita samotestů, což je podstatné, a dostali bychom do hry dalších řádově 700 000 zaměstnanců,“ řekl Havlíček v neděli v debatě na CNN Prima News.

Ministr Havlíček uvedl , že testování zaměstnanců by se ve firmách mohlo vykonávat dvakrát týdně. Dnes by o tom měla jednat vláda. Zmiňme, že v současné době mají firmy s počtem zaměstnanců nad 49 povinnost testovat své pracovníky jedenkrát týdně. Vláda také zvažuje zavedení povinného testování i v menších firmách s deseti až 49 zaměstnanci.

Ministr Blatný uvedl, jak si vláda představuje testování zaměstnanců ze strany firem. „Zaměstnavatel má povinnost zajistit toto testování pro svého zaměstnance, nikoliv tím, že ho pošle na veřejné místo,“ uvedl.

Podle jeho slov si někteří zaměstnavatelé neplní své povinnosti, a překládají je na své zaměstnance, které nutí, aby využívali místa, určená pro veřejnost. Blatný předpokládá, že testování zaměstnanců bude pokračovat i v dubnu i v květnu.