Zahradil uspořádal anketu ohledně vakcín. „Až bude Sputnik, tak Vám ho tam potvrdím. Z těchto žádnou, děkuji,“ padlo

Europoslanec Jan Zahradil (ODS) se pochlubil, že udělal anketu ohledně čtyř vakcín, jejíž výsledky ukazují, že 67 % dotazovaných by zvolilo Pfizer, 22 % se vyslovilo pro Johnson&Johnson, 7 % by dalo přednost Moderně a jen 4 % lidí by se rozhodla pro AstraZenecu. Pro řadu osob tento seznam však dostačujících nebyl.