Bývalý šéf TOP 09 Kalousek chce přesunout sídlo prezidenta pryč z Pražského hradu. Co za tím stojí?

Přimlouval bych se za diskuzi, jak sídlo prezidenta moderní republiky přesunout ze “sídla českých králů” do odpovídající budovy. Veřejnosti by se zcela uvolnila unikátní památka a úřadu prezidenta by to velmi prospělo směrem k potřebnému “zcivilnění”. https://t.co/RLHdmHhF8m