Marková: O začátku 2. světové války se lže

„Po sametové revoluci jsme si namlouvali, že už si budeme říkat pravdu a jenom pravdu, a naivně jsme doufali, že se nám konečně přestane lhát. Jenže lže se v každé době. Lže se o současnosti, překrucuje se minulost, děti ve školách se učí poplatně režimu a propagandě. I u nás se historie začíná pomalu ohýbat. Historie relativně nedávná, jakou je počátek Druhé světové války,“ napsala člen Trikolory na svém blogu na portálu Idnes.

Příkladem překrucování historie jsou prý manipulace okolo data začátku druhé světové války. Ta podle jejích slov nezačala útokem nacistického Německa na Polsko, nýbrž mnichovskou zradou (mnichovskou dohodou) Československa.

„Za oficiální začátek je považován datum 1. září 1939, kdy německá armáda napadla Polsko. Ale pro nás v Československu začala válka skoro o rok dřív. 30. září 1938 podepsali zástupci Německa, Itálie, Velké Británie a Francie Mnichovskou dohodu, v níž se dohodli, že Československo musí postoupit pohraniční území obývané Němci (Sudety) Německu. Z Československa zůstalo jenom ohlodané torzo a dnes je to právě 82 let, co Němci vojensky obsadili i to. Následující den 16. března 1939 byl zřízen Protektorát Čechy a Morava. Okupací Německo porušilo Mnichovskou dohodu a Velká Británie s Francií reagovaly jen diplomatickým stažením svých velvyslanců z Německa. To bylo všechno,” uvedla Jana Marková.

Politička zmiňuje, že těmito událostmi pro Československo začalo období německé okupace země, „která stála život 360 000 našich občanů”. “Datum 1. září 1939 pro nás neznamenalo v podstatě vůbec nic,” dodala.

Lži o Sovětském svazu

Další lži, podle názoru Jany Markové, se týkají role Sovětského svazu v rozpoutání druhé světové války.

„Zároveň se dnes říká, že druhou světovou válku vyvolali společně Německo se Sovětským svazem. Prý proto, že si mezi sebe rozdělili Polsko. A ono to podle moderního výkladu vlastně ani Německo nebylo, bylo to prý jakési podivné „Nacisticko“,“ napsala na svém blogu politička.

Marková poukázala na to, že po Mnichovské zradě si československé území rozebralo několik států, a ne pouze Němci. Jednalo se přitom o vojenské operace, díky nimž Československo ztratilo svá území.

„Československo nezabrali jenom samotní Němci, ale oni se o nás podělili s několika dalšími zeměmi. Polsko si zabralo Těšínsko a části severního Slovenska. Maďarsko nám zabralo Podkarpatskou Rus a část východního a jižního Slovenska. I oni si ta území zabrali vojensky,” uvedla členka Trikolóry.

„Británie s Francií a Itálií se dohodly s Německem, že rozbijí Československo. Samostatný, suverénní stát. Oni rozhodli o nás. Bez nás. Navzdory všem dohodám, a ještě vyhrožovaly naší vládě, že pokud se tomuto diktátu nepodvolí, tak bude ona označena za agresora a viníka války s Německem. Potom na naše území vstoupily armády Německa, Polska a Maďarska. Není tohle regulérní začátek války?“ dodala.

Podle jejích slov „stačí události správně vytrhnout z kontextu a najednou máme ze Sovětského svazu stejného zločince a agresora, jako z nacistického Německa“.

Dalším nebezpečím, na které poukazuje ve svém textu Jana Marková, je, že brzy může dojít ke skutečnosti, kdy budou překroucena i fakta ohledně německých koncentračních táborů.

Politička také zmínila, že česká veřejnoprávní média se, podle jejího názoru, snaží udělat ze sudetských Němců oběti českých zločinů.

„A podobným vytržením z kontextu a zamlčením toho, co předcházelo, můžeme nakonec i ze sudetských Němců udělat nebohé oběti české zvůle. Koneckonců už se o to snaží i česká veřejnoprávní kinematografie. Stačí si na chvíli přestat hlídat například to, co se učí naše děti ve školách. A co začíná být protežovaný proud v mainstreamu. Manipulace s fakty a lidmi je potom velmi snadná,” uzavřela svůj text Jana Marková.

„Nejčernější den“

Trikolóra na svých sociálních sítích publikovala text, kde 15. březen 1939 označuje za „nejčernější den“ českého (československého) národa. Jedná se o den, kdy po německé vojenské operaci byla rozbita československá státnost vzniklá po Mnichovské dohodě. Tento den byl vytvořen Protektorát Čechy a Morava.

„Klást ozbrojený odpor už v březnu 1939 nemělo z vojenského hlediska smysl, přesto jsme republiku neztratili úplně bez boje. Ve Frýdku-Místku, kam Němci přijeli dříve, než dorazil rozkaz vydat kasárna smírně, kladl tuhý odpor 8. slezský pluk kapitána Pavlíka. A na Podkarpatské Rusi, kde československé jednotky zůstaly odříznuty zcela bez rozkazů, se čtyři dny naplno válčilo a maďarská okupační armáda přiznala ztrátu dvou stovek mužů. K pocitu hořkosti z národního ponížení přispěla také rozhodnutí přijatá bratry Slováky. Snad by ani tolik nevadilo vyhlášení státní samostatnosti v předvečer okupace českých zemí, neboť bylo zřejmé, že nesáhnou-li po této možnosti, spolknou jejich zemi Maďaři. Urážlivě však působilo spěšné a bezpodmínečné vypovězení českých úředníků, učitelů a policistů, kteří dvacet let pomáhali stavět Slovensko na nohy, ale pak se přes noc stali škodnou v revíru,“ stojí v textu Trikolóry.