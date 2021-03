Prymula o Sputniku V: Jde o to, abychom získali vakcíny co nejrychleji, protože jinak zbytečně umírají lidé

V rozhovoru pro CNN Prima News Prymula uvedl, co přesně dělá na Pražském hradě, kde funguje od prvního březnového dne jako poradce prezidenta. Podle jeho slov je vztah poměrně volný.

„V tuto chvíli pracuji v soukromém sektoru a hodlám tam i zůstat. Mé poradenství je neformální, nemám žádný úvazek. Pokud chce pan prezident nějaký názor, tak mu ho dám, posuzuji také materiály a expertizy,“ uvedl.

„Tak se to určitě nedá říct. Jsem konzultantem pro celé spektrum informací, které se týkají koronaviru. Říkal jsem jedinou věc a pan prezident to akceptoval, že by bylo dobré, kdyby vakcínu posoudila zcela nezávislá skupina odborníků třeba přes Karlovu univerzitu a vyjádřila se, zda má smysl,“ objasnil.

Vysvětlil také, zda má na starosti oblast dodávek ruské vakcíny Sputnik V , kterou by rád do ČR dostal prezident Zeman.

Podle jeho slov jde hlavně o posouzení dokumentace. Konstatoval, že v rozhodovacím procesu nelze suplovat Státní ústav pro kontrolu léčiv, který má v dané věci neomezenou pravomoc.

A je tedy Prymula pro to, aby se i u nás očkovalo vakcínou Sputnik V? „Jsem pro to, aby se tady co možná nejrychleji očkovalo jakoukoliv vakcínou, která bude bezpečná a dostatečně imunogenní. To znamená, že pokud se někomu podaří přivézt jakoukoliv registrovanou vakcínu, nemám s tím vůbec problém,“ sdělil.

Prymula zastává názor, že pakliže bude vakcína schválena Evropskou lékovou agenturou, není nutné schválení Státního ústavu pro kontrolu léčiv, tudíž to je optimální cesta.

„Ale pro nás má smysl ji získat jedině do nějakých dvou měsíců, pak tu bude vakcín dostatek. V první etapě, která nás zajímá, se jedná o jednotky stovek tisíc dávek,“ míní.

Podle exministra zdravotnictví by se nemělo se získáváním vakcín otálet. „Jde o to, abychom získali vakcíny co nejrychleji, protože jinak zbytečně umírají lidé a je lhostejno, jestli půjde o Sputnik nebo jinou vakcínu,“ uvedl.

Získání maxima vakcín

Konstatoval, že prioritním úkolem České republiky je získání maxima vakcín. Pakliže se to podaří, má podle něj i Sputnik V šanci „přispět svojí troškou do mlýna“. Zdůraznil, že by vakcína neměla být někomu nucena. On sám nevidí důvod k tomu, aby nebyla udělena vakcíně výjimka z ministerstva zdravotnictví v případě, že dokumenty ukážou bezpečnost a to, že je dostatečně imunogenní.

Prymula se vyjádřil i k vakcíně od firmy AstraZeneca, kdy některé země začínají pozastavovat očkování tímto preparátem kvůli objevení krevních sraženin. Podle Prymuly však zatím nejsou signály takové, aby byla vakcinace u nás pozastavena.

„U každé vakcíny se typově objevují různé komplikace, které pro ni můžou být specifické. V tomto případě je to porucha srážlivosti krve, přičemž je třeba si uvědomit, že tuto vlastnost má i vlastní virus. Trochu počítat se s tím tedy musí. Je logické, že se přínos vakcíny hodnotí ve srovnání s jejími riziky. Zatím je výrazně vyšší, tak se k tomu postavila i Evropská léková agentura, proto vakcínu nezastavila. V některých zemích se neobjevila ani jediná taková komplikace,“ vysvětlil

Situace s vakcínou AstraZeneca

Na tomto místě zmiňme, že v Německu preventivně pozastavili očkování pomocí vakcíny AstraZeneca. Po informacích o trombózách u osob, které dostaly vakcínu AstraZeneca, bylo rozhodnuto, že je nutné dodatečně prozkoumat danou otázku.

Spolu s Německem pozastavuje používání vakcíny AstraZeneca také Francie, Itálie, Nizozemsko.

Předtím byla rovněž zveřejněna zpráva, že rakouská vláda přijala jako bezpečnostní opatření rozhodnutí o pozastavení použití šarže vakcíny AstraZeneca v souvislosti se smrtí jedné naočkované ženy a vznikem krevní sraženiny u druhé. Příkladu Rakouska následovalo Estonsko, Litva, Lucembursko a Lotyšsko. Použití vakcíny pozastavilo také Dánsko, Norsko a Island. Minulý pátek to učinilo Bulharsko, také Rumunsko odmítlo použití jedné šarže vakcíny. Zahájení očkování přípravkem AstraZeneca pozastavila rovněž Demokratická republika Kongo.