Chobotnice placená z peněz daňových poplatníků? Think-tank vytáhl na světlo světa praktiky ČT a Českého lva

Na úvod pořadu Bobošíková hned zdůraznila, že zmíněné organizace mají pevný tmel.

„Peníze daňových poplatníků, peníze televizních koncesionářů a otevřené pohrdání vším, co nezapadá do jejich světa,“ zní v čerstvém dílu od známé moderátorky.

Bobošíková odsoudila některé umělce, kteří se rádi stylizují do role strážců svobody, demokracie a občanské společnosti a kritizuji politiky včetně prezidenta Miloše Zemana, kdežto sami porušují pravidla.

Moderátorka zmínila nedodržování vládních opatření před a po televizním přenosu galavečera Český lev. V této souvislosti Bobošíková ve svém videu uvedla příklad herců Ivana Trojana a Simony Babčákové.

Dále si Bobošíková posvítila na to, že spolek Česká filmová a televizní akademie byl založen před osmi lety. Spolek zároveň založil společnost s ručením omezeným takřka shodného jména. Ta se jmenuje Česká televizní a filmová akademie produkce.

„Jak spolek, tak i sročko ovládají stejné osoby,“ uvedla Bobošíkova s dovětkem, že se jedná o bývalého generálního ředitele České televize Iva Mathého a dlouholetého spolupracovníka České televize Jana Mattlacha. Spolu s nimi působí v prezidiu České filmové a televizní akademie také generální ředitel české televize Petr Dvořák.

Na facebookovém profilu Bobošíková současně uvedla seznam bodů, které vysvětlují její kritický postoj k dotyčným organizacím.

Když zmiňovala propojení akademie a České televize, uvedla, že mezi nimi existuje hodně smluv: o sponzoringu, reklamě, přičemž jde o stovky tisíc nebo miliony korun.

Moderátorka upozorňuje na to, že smlouvy na obrovské částky jsou začerněné, a nezbytné přílohy k nim prostě chybějí nebo nejsou zveřejněné „podle zákona“.

Bobošíková se domnívá, že pro tyto organizace je také příznačné personální propojení, rodinkaření, arogance.

Ve svém pořadu moderátorka upozorňuje na to, že udělení cen České lva proběhlo letos i navzdory pandemii.

„Hádejte, kdo platí akademii, která tak podporuje film, televizi a prázdná kina? Správně! Vedle pár soukromých sponzorů jsme to my všichni, my si platíme Českého lva a my si platíme i činnost České filmové a televizní akademie. A nejde o žádné drobné,“ zdůraznila Bobošíková a ukázala milionové částky, které akademii věnovaly Ministerstvo kultury, Státní fond kinematografie a Hlavní město Praha.

Autorka videa vyzdvihla, že ve Státním fondu kinematografie, který přiděluje akademii peníze, zasedají stejní lidé jako v akademii.

Tímto se Bobošíková ale neomezila a poukázala na to, že v pražské grantové komisi, která ČFTA sponzoruje, zasedá její jednatel a prezident Ivo Mathé.

„Nejsilnější zbraň filmařů a Kavčích hor je spacák, který se vytahuje vždy, když se někdo moc ptá, jak se v České televize hospodaří,“ uzavřela Bobošíková.

Ekonomka a členka rady ČT Hana Lipovská, která také pracuje pro Insitut svobody a demokracie, sdílela odkaz na výše uvedený pořád Bobošíkové a zveřejnila příspěvek na stejné téma a s podobným názvem.

„Co je to? Lev nebo chobotnice?“

Lipovská si vybrala ty nejdůležitější body a publikovala je na své stránce.

„- Česká televize se na Českém lvu sama finančně podílí;

- mezi těmi, kdo o udílení cen rozhodují, je například generální ředitel ČT Petr Dvořák nebo ředitel vývoje ČT Jan Maxa;

- bývalý generální ředitel ČT Ivo Mathé, je zároveň prezidentem ČFTA, která ceny udílí, a členem komise Hl. města Praha, který jí dává nemalé granty;

- Státní fond kinematografie, který akci finančně podporuje, zasedá v Mat Clubu, který patří rodině jednoho z tvůrců ČT a zároveň člena prezidia ČFTA.“