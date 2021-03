Blatný: Chci odměny 75 tisíc pro všechny zdravotníky

Ministr zdravotnictví Jan Blatný odmítl dát vyšší odměny členům záchranných služeb. Nebylo by to prý fér vůči ostatním. Původně měli místo 75 tisíc korun dostat 120, a to z důvodu, že ke covidovým pacientům jezdí první.

„Trvám na tom, aby všichni zdravotníci dostali stejné odměny, a to včetně záchranek, tedy 75 tisíc,“ cituje slova Jana Blatného Twitter ministerstva zdravotnictví.

Blatný uvedl, že si váží práce všech zdravotníků, a proto usiluje o to, aby všichni dostali stejnou odměnu.

„Navýšení odměn jedné skupiny oproti jiné je nefér. Vážím si práce všech zdravotníků, a proto chci odměnit všechny stejně. Odměn se dočkají nejpozději v květnové výplatě,“ doplnil ministr své vyjádření.

Jan Blatný: Trvám na tom, aby všichni zdravotníci dostali stejné odměny, a to včetně záchranek, tedy 75 tisíc. Navýšení odměn jedné skupiny oproti jiné je nefér. Vážím si práce všech zdravotníků, a proto chci odměnit všechny stejně. Odměn se dočkají nejpozději v květnové výplatě. — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) March 16, 2021

​Až 120 tisíc korun dostali záchranáři během takzvané první vlny koronaviru. Předsedkyně odborového svazu zdravotnictví Dagmar Žitníková o výši odměn jednala s ministrem zdravotnictví. Podle jejích slov je výše odměny pro záchranáře nespravedlivá, protože zdravotníci na koronavirových odděleních dostávají příplatky, ale záchranáři nikoliv.

„Pan Blatný si myslí, že všichni mají dostat stejně. Říkal, že se máme obrátit na kraje, aby ten zvláštní příplatek záchranářům vyplatily,“ cituje portál Idnes slova Žitníkové. Ta dodala: „Chtěli jsme po hejtmanech, jestli by bylo možné záchranářům zvýšit zvláštní příplatky vzhledem ke zvláštní situaci. Většina krajů říká, že mají rozpočty napjaté. On to asi nikdo nepopírá, že by se to zaplatit mělo, ale je to o tom, kdo to má zaplatit.”

„Myslíme si, že by odměna pro záchranáře měla být vyšší. A to z jednoho prostého důvodu. Záchranáři oproti nemocnicím nedostávali žádný zvláštní příplatek za ošetřování covid pozitivních pacientů,“ uvedla dále Dagmar Žitníková s tím, že po každém covid pozitivním pacientovi se musí vydezinfikovat vůz záchranné služby a záchranáři se musejí převléci.

Podle slov Žitníkové v souvislosti s příchodem koronaviru vzrostl počet výjezdů záchranky „minimálně o 50 %“. Záchranáři přitom, jak zdůraznila odborářka, nedostali žádné příplatky.

Vývoj situace

Ministr zdravotnictví Jan Blatný nepočítá v následujících týdnech s žádným výrazným rozvolňováním, nehledě na klesající čísla. Podle jeho názoru bude potřeba opět prodloužit nouzový stav, uvedl ministr včera během tiskové konference.

„Situace se vyvíjí ani ne úplně kriticky, ale ani ne tím úplně nejoptimističtějším scénářem,“ prohlásil ministr a dodal: „Je vidět, že v krajích, které na tom byly dříve špatně, jako je Královéhradecký a Karlovarský, se situace zlepšuje. Přesun na moravské kraje je pomalejší.“

„Určitě nebudu doporučovat uvolnění opatření zakazujícího pohyb mezi okresy. I s ohledem na nadcházející velikonoční svátky,“ zmínil Blatný.