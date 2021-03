Kdo je vinen a co dělat se zdravotnictvím? Na internetu došlo k rozepři mezi Pekarovou a Maláčovou

„Přesně před deseti lety, kdy o zdravotnictví pečovala TOP 09, málem skončilo 4000 lékařů a zrušilo se 10 tisíc lůžek. Kdo by mohl dělat takto zodpovědnou práci za peníze nuzáka, zato s opulentními přesčasy? Kde bychom bez lékařů a také sester dneska byli?“ stojí v příspěvku Maláčové, která sdílela i odkaz na publikaci na blogu na Aktuálně, kde se věnuje problematice podrobněji.

Přesně před deseti lety, kdy o zdravotnictví pečovala TOP 09, málem skončilo 4000 lékařů a zrušilo se 10 tisíc lůžek. Kdo by mohl dělat takto zodpovědnou práci za peníze nuzáka, zato s opulentními přesčasy? Kde bychom bez lékařů a také sester dneska byli? https://t.co/67PUZyVUsF — Jana Maláčová (@JMalacova) March 17, 2021

​Není divu, že se na reakci od vedení TOP 09 dlouho nečekalo. Vedení strany přišlo s razantní odpovědí.

„Paní Maláčová, po osmi letech ČSSD u moci nemáte nárok něco házet na TOP09cz. Za současnou situaci jste zodpovědní vy a premiér (nebo jak říkáte deb*l), který s ČSSD vytírá podlahu. Ke kolapsu zdravotnictví a desítkám tisíc obětí jste ČR dovedli vy - nezvládnutím koronakrize,“ oponovala předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová.

Jak vyplývá z následujících komentářů pod příspěvkem šéfky TOP 09, její výrok odstartoval další vlnu kritiky.

„Milá paní předsedkyně, po téměř 3 týdnech opatření se počet nakažených nemění a vládní nařízení nezabírají. Opravdu chce TOP 09 pokračování tohoto stavu? Máte odvahu se vzepřít a požadovat okamžitou demisi vlády? Jde Vám o občany, nebo o co vlastně?“ adresoval otázky Pekarové Josef Bartoš.

​„Topce a spol vyhovuje současný stav. Nic nemusí rozhodovat a jen a jen kritizují,“ napsal uživatel s nickem šmudla od sněhulky.

„Kouká, že po volbách zůstane v zapomnění a tak kope. Je zajímavé, že všichni se vysmívají nízkým volebním preferencím TOPky, ale všichni z ní mají strach a otírají se o ni,“ vyslovil se Jarda Kylar.

Pořádně to však schytala kvůli svým poznámkám i ministryně práce.

„Paní Maláčová je v pohodě. Její životopis jí do konce života zajistí parazitování na daňovém poplatníkovi buď u nás, nebo v Evropě. Netrápí ji nic, je asi jedna z posledních socanek, co někde skončí s trafikou, než ta strana pojde úplně. A na práci si nikdy nesáhne :),“ okomentoval myšlenky ministryně práce leo atrox.

„Paní Maláčová, Vám to uniklo, ale jste členkou vlády, která dovedla ČR do pozice nejhůře postižených zemí na světě. Tato vláda zatím nevyplatila odměny zdravotníkům, ale odměny na MF vyplaceny byly. Váš příspěvek je za hranicí dobrého vkusu. Co neziskovky v Brně, kontroly byly?“ ptá se nespokojeně Luboš Blažek.

„Víte, před deseti lety byla brutální ekonomická krize. Kterou tahle vláda nezpůsobila. Současná krize sice vznikla v Číně, ale vláda právě na ten nadstav zdravotnictví žehrala, a proto to nechala dojít až takhle daleko. Dnešní stav je vaše vina a lékaři to za vás vyžerou,“ rozdrtil Maláčovou Štěpán Ryšavý.