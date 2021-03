Hamáček podporuje prodloužení nouzového stavu. Trápí ho problém s dodávkami kyslíku. Systém PES čekají změny

Na nové podobě systému PES pracuje nová hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Hamáček vystupuje za prodloužení nouzového stavu, aby se zamezilo pohybu lidí a také kvůli zásobování nemocnic kyslíkem.

Hamáček také konstatoval, že většina lidí opatření proti šíření nákazy dodržuje.

„I díky tomu počet nově nakažených klesá, i když velmi mírně. Jeden z těch cílů, které měla opatření přinést, se podařilo splnit,“ uvedl Hamáček. Podle jeho názoru je však počet hospitalizovaných osob na jednotce intenzivní péče pořád vysoký.

„Představovali jsme si rychlejší pokles. Z mého pohledu se dá říct, že vliv sehrálo i plošné testování. To pokládám za úspěch. Odhalilo asi 15 tisíc těch, kteří by dále chodili po pracovištích a nemoc šířili,“ dodal. Podle jeho názoru nové případy zpomalují proces snižování počtu nakažených.

Hamáček tak schvaluje prodloužení nouzového stavu, o které plánuje požádat vládu ministr zdravotnictví Jan Blatný.

„Upozorňuji, že se ukazuje nutnost krizového zákona nejen kvůli omezení volného pohybu osob, ale i z hlediska zajišťování kyslíku pro nemocnice. Vypadá to, že budeme muset nařizovat zásobování medicinálním kyslíkem,“ poznamenal Hamáček a dodal, že spotřeba kyslíku v nemocnicích je vysoká, což způsobuje problémy v zásobování.

Kyslíku je v Evropě dostatek, problém spočívá v dodávkách lahví, na dodávku kterých se v současné době čeká i několik týdnů. Zmiňme, že největší český dodavatel letos zaznamenal až pětinásobné zvýšení poptávky.

Hamáček poprosil hlavní hygieničku, aby vypracovala nové modely pro vývoj epidemie. „Chceme slyšet, jak budeme postupovat v situaci, že to půjde podle aktuálního modelu, kdy křivka bude postupně klesat,“ řekl.

Podle něj však netřeba měnit systém okresních uzávěr. Ministerstvo zdravotnictví by mělo uvést konkrétní argumenty, jak omezení pohybu osob zamezuje šíření nemoci a proč je nutné ho prodloužit. Dopustil však možnost úpravy opatření za účelem sportu a odpočinku.

Uvedl, že situace se pomalu zlepšuje a proto je zapotřebí vytrvat v dodržování opatření. Dodal, že pokračuje také proces očkování, který má zrychlující tendenci. „Pokud bude dostatek vakcín, je naděje, že v horizontu dvou měsíců proočkovanost stoupne a zlepší se,“ dodal.

„Musíme vydržet, nemůžeme si dovolit jakýkoli krok, který by to úsilí a obrovské nasazení zdravotníků zpochybnil či zničil. Prosíme o trpělivost, děláme vše, co je v našich silách,“ míní.