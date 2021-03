„Stále bojují proti Sovětskému svazu a Brežněvovi.“ Klaus se vyjádřil o lidech odmítajících vakcínu Sputnik V

„Nemyslím, že je sebemenší důvod si myslet, že ruská vakcína (Sputnik V – red.) je horší než kterákoli jiná, se kterou se dneska obyvatelstvo naší země setkává,“ uvedl v rozhovoru pro Frekvenci 1.

„Nejsem znalec vakcín, ale apriorně bych tu ruskou v žádném případě nevylučoval. Jenom hlupáci, kteří ještě pořád bojují s komunismem, Leonidem Brežněvem a se Sovětským svazem, bojují i s touto vakcínou. Myslím, že normální člověk s ní bojovat nemůže,“ uvedl bývalý prezident na otázku, jakou vakcínou by se nechal naočkovat v případě, že by ho k tomu nutily okolnosti.

Piráti

Václav Klaus v rozhovoru pro rádio uvedl, že česká parlamentní politická scéna má, podle jeho soudu, v současné době dvě komunistické strany. Jsou jimi KSČM a Piráty.

„Kdo sleduje Piráty vážně, tak si myslím, že musí jasně říci, že my tady v České republice máme dvě komunistické strany. Jedna jsoupana Filipa, Dolejšího (KSČM – red.). A pak jsou tupánů Bartošů a podobně (Piráti – red.),“ prohlásil ve vysílání rádia.

Na otázku moderátorky, co se je na Pirátech komunistického, bývalý prezident odpověděl: „Všechno! Totálně levicové, kolektivistické, dirigistické, dirigující myšlení, nesvobodné.“

„Já bych se Pirátů bál více než kohokoli jiného,“ doplnil Klaus k rozhovoru o Pirátech.

Rozvrat společnosti

Při diskuzi okolo vládních kroků při zvládání nového koronaviru Václav Klaus uvedl, že Česká republika v současné době prochází přes stádium rozvratu společnosti.

„Prožíváme společenský rozvrat. Prožíváme společenský rozvrat a to je vážná věc, (…) tohoto rozvratu si ne všichni jsou dostatečně vědomi. Pořád si spousta lidí myslí, že to je jenom něco malého a jakmile se zruší lockdowny, tak to bude jako by se nechumelilo,“ zmínil bývalý prezident.

„Vždyť my jsme prošustrovali čas. My jsme prošustrovali stovky miliard, a teď to vypadá na tisíc miliard, a ty budou chybět, ty nám nikdo nedá jako dárek. Kdy už to konečně lidé pochopí,“ dodal Václav Klaus.

Stav v Česku

V úterý přibylo 13 934 nových případů nákazy koronavirem, což je o 1400 méně ve srovnání s minulým týdnem. Mírně se zvýšilo reprodukční číslo, konkrétně z 0,94 na 0,97. Reprodukční číslo se nachází těsně pod hodnotou jedna. Zmiňme, že když daný ukazatel stoupne nad hodnotu jedna, znamená to, že epidemie zrychluje.

Ve středu ráno statistika udávala 9006 hospitalizovaných, z nich 2016 ve vážném stavu.