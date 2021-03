Blatný: Zdravotním pojišťovnám do konce roku dojdou rezervy

Ministr zdravotnictví Jan Blatný uvedl, že systém zdravotnictví bude na základě peněžních toků stabilní pouze do konce letošního roku. Dojde k vyčerpání peněžních rezerv zdravotních pojišťoven. Co bude dále, není jasné.

„Předpokládali jsme, že systém (zdravotního pojištění – red.) bude stabilní do roku 2023, ale nebude. Bude stabilní maximálně do konce tohoto roku,” prohlásil Blatný s tím, že rozdíl mezi vybraným pojistným a utracenými penězi se bude nadále prohlubovat. Ke zlepšení situace by prý mohlo dojít na konci letošního roku.

Náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová dodala, že situace by zatím měla být zvladatelná. „Zatím bychom to měli zvládnout, ale už nemáme rezervy na další roky,” uvedla náměstkyně.

Rovněž uvedla, že není jasné, zdali nebude potřeba žádat o dofinancování zdravotnického systému. Není totiž jasné, nakolik seekonomika po konci ostré fáze koronavirové krize, nakolik vyrostou odvody do systému.

Zdravotní pojišťovny mají podle informací k dispozici 64 miliard korun. Z toho je 40 miliard v základním fondu, z něhož se hradí péče o lidi. Podle slov Rögnerové bude devět miliard směřovat na vyřízení nákladů za předchozí rok podle vyhlášky o kompenzacích. Dalších 11 miliard korun bude směřovat na odměny zdravotníkům mimo nemocnice a dalších 10 miliard na očkování proti novému koronaviru.

Situace v Česku

V úterý přibylo 13 934 nových případů nákazy koronavirem, což je o 1400 méně ve srovnání s minulým týdnem. Mírně se zvýšilo reprodukční číslo, konkrétně z 0,94 na 0,97. Reprodukční číslo se nachází těsně pod hodnotou jedna. Zmiňme, že když daný ukazatel stoupne nad hodnotu jedna, znamená to, že epidemie zrychluje.

Šíření nákazy v Česku v posledních dnech stagnuje. Nemocnice jsou však i nadále přeplněné. Nemocnice musí kvůli přílivu pacientů s koronavirem omezovat péči na ostatních odděleních.

Ve středu ráno statistika udávala 9006 hospitalizovaných, z nich 2016 ve vážném stavu. Informace vyplývají z údajů zveřejněných na webové stránce ministerstva zdravotnictví.

Vláda kvůli tomu před Velikonocemi zásadní rozvolňování nechystá. Naopak, plánuje požádat poslance o prodloužení nouzového stavu, který platí do 28. března.