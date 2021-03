Astronomické jaro ve znamení mrazů a sněžení. Jaké nás čeká počasí?

Jak uvádí meteorologové na Českém hydrometeorologickém ústavu, do konce týdne nás čeká v zemi převážně oblačná obloha, na většině území se sněhovými přeháňkami a teplotami od dvou do šesti stupňů. O víkendu se sice vyjasní až na polojasno, avšak teploty budou nízké – v noci mohou klesnout až k minus deseti stupňům. Na začátku příštího týdne lze čekat mírné oteplení.

„Do Česka bude do konce týdne stále proudit studený a vlhky vzduch od severu. Bude přinášet většinou velkou oblačnost se sněhovými srážkami, na horách i vydatnějšími. Během čtvrtka a pátku může na některých místech připadnout i dalších 10 až 20 centimetrů nového sněhu,“ cituje iDnes.cz slova meteorologa Marjana Sandeva.

Dnes bude oblačno až zataženo. Přidat se mohou i sněhové přeháňky či občasné sněžení. Nejvyšší teploty budou od dvou do sedmi stupňů.

V pátek se očekává oblačná až zatažená obloha a stejně jako dnes bude na většině území sněžení nebo sněhové přeháňky. I teploty budou obdobné – od dvou do šesti stupňů.

Co se týče víkendu, v sobotu se má lehce vyjasnit, bude tak oblačno až polojasno. Noční teploty mohu klesat až na -3 až -7 stupňů, při malé oblačnosti až na -10 stupňů. Tvořit se může i náledí a zmrzky. Nejvyšší teploty přes den budou mezi nulou a čtyřmi stupni.

Druhý víkendový den bude polojasno až oblačno. Noční teploty budou obdobné jako předchozí den ale ty denní se naopak zvýší – mohou vystoupat k 3 až 7 stupňům.

Začátek příštího týdne přinese oblačné až zatažené počasí. V pondělí se budou denní teploty pohybovat kolem tří až osmi stupňů. Co se týče vyhlídky počasí od úterka do čtvrtku, předpokládá se oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky, na horách i sněhové. Vyskytnout se mohou ojediněle i mlhy. Noční teploty mohou klesat až k +1 až -4 stupňům, ty nejvyšší denní se čekají v úterý kolem 5 až 9 stupni. V dalších dnech se však postupně oteplí, a to na 8 až 13 stupňů.