„Už přijal i Kimovu rétoriku.“ Češi odrovnali Bidena kvůli výrokům o Putinovi

Zmiňme, že Biden v rozhovoru pro ABC slíbil, že Putin „zaplatí tvrdou cenu“.

David zmínil, že podle amerických zpravodajských agentur vedlo Rusko v listopadových amerických volbách kampaň za tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa a pokusilo se Bidenovi ublížit.

Autor příspěvku vyzdvihl, že Kreml považuje tvrzení o údajném zasahování Ruska do amerických prezidentských voleb v roce 2020 za neopodstatněná.

„Co na to říci?“ dotazuje se David.

V této souvislosti europoslanec připomněl, že miliony Američanů nepovažují Joea Bidena za legitimního prezidenta, od nástupu do úřadu podepsal řadu dekretů, které mají dalekosáhlé následky pro americkou bezpečnost, viz téměř naprostou podporu migrace.

David zdůraznil, že tyto prezidentské dekrety vyvolaly v kongresech států u mexické hranice negativní emoce a přijetí legislativních protiopatření. Doplnil, že západní pobřeží USA zase trpí bezprecedentním násilím stoupenců hnutí BLM a spřátelených skupin.

„Tak tedy k odvedení pozornosti od domácích problémů použijeme osvědčenou ruskou kartu, poukážeme na to, že za vše může Putin a budeme chystat válku. Namátkou mě napadá Ukrajina. Pochybuji, že to na americkou veřejnost zabere stejně jako „zbraně hromadného ničení v Iráku“ a následné války, včetně těch,

které vedl a vede Islámský stát. Ale americké veřejnosti už se nikdo ptát nebude…. Ne doopravdy. Mainstream pojede kampaň proti Rusku, v USA i u nás, neb jsme věrný satelit. Není chléb, budou hry. Válečné,“ uzavřel status David.

Stovky sledujících zareagovaly na myšlenky europoslance. Vesměs zazněly nelítostné poznámky na adresu prezidenta USA. Můžeme se přesvědčit, že komentáře Čechů a občas i Slováků byly zdaleka méně diplomatické v porovnání s tím, co napsal David.

„Biden je fakt kus pitomce. Bohužel nebezpečného,“ varovala Marta Krejčová.

„Biden už ani neví, jak se jmenuje, netrefí ani do své pracovny v Bílém domě. Je to jen figurka, která tam dlouho nebude. Ale je pravdou, že za tu chvilku co tam je, napáchal spoustu škody a bude hůř. Protože až nastoupí Kamala, tak to bude teprve horor,“ věští další hrozivý scénář Jaroslava Tousová.

„Je vidět, že demence u starce Bidena už značně pokročila,“ určil diagnózu Pavel Řezníček.

Něco podobného zaznělo i ze Slovenské republiky:

„Biden patří do střeženého ústavu. Zapomněl ráno užít léky? Jinak je to zábavné, když karikatura v čele státu, který vydává na zbrojení největší objem financí a bez zbrojení by skončil na smetišti dějin, označuje ruského prezidenta za zabijáka,“ stojí v komentáři Zuzany Andrasikové.

Je úplně mimo?

Nechyběly ani poznámky ohledně toho, jak bude vnímat výroky amerického prezidenta ruský prezident.

„Senilní pedofil mele a je všem k smíchu. Putin si ho namaže na chleba, kdy se mu zachce,“ vyslovila se Blažena Malášková.

„Ty jejich volby byla směšná fraška, Putin se musel smát, až se za břicho popadal, ani se do těch jejich voleb vměšovat nemusel, sami se postarali o tu komedii,“ uvedla Vlasta Bauerová.

„Ten stařec je úplně mimo a Putinovi se prý roztrhla huba od ucha k uchu. Smíchy,“ vyjádřil se Jiří Orlich.

Dalším sledujícím nechyběl sofistikovaný cit pro humor.

„Největší sranda je, když Biden mluví o tom, že Rusové ovlivňovali americké volby. V jeho případě bych o ovlivňování voleb a nějakých podvodech držel tlamu, to, že byly volby cinklé, museli vidět i v Ugandě, kde nemají ani počítače...“ přišel s názorem Vlasta Rulf.

„Biden se evidentně shlédl v Severní Koreji. Už přijal i Kimovu rétoriku,“ vysvětlil chování po svém George Schenk.

Nechyběly od lidí ani hlubší úvahy na dané téma.

„Toto Bidenovo prohlášení jen potvrzuje touhu USA po válce s Ruskem. Nikdo normální by takové obvinění a zároveň hrozbu nevypustil z úst, pokud by neměl v ruce důkaz. USA však nikdy žádný důkaz nepotřebovaly, dokonce i k rozpoutání války jim vždy stačil jen nápad rozpoutat konflikt. Stejně jako lví smečka musí stále zabíjet, aby mohla žít. Jejich existence je založena na válkách, které vedou posledních více než sto let takřka nepřetržitě po celém světě a nikdy to nebyla válka obranná,“ zdůraznil Luděk Masár.

„Rád bych věděl, jak dlouho budou USA ještě vyhrožovat Rusku. Jestliže chtějí válku s Ruskem, ať to řeknou otevřeně a vyhrnou si rukávy. Čtyři roky byl jakž takž klid s válkami...za Trumpa nebyla ani jedna válka...takže jsme se vrátili zpátky do roku 2015,“ upozornil Kostas Vasiliadis.

„Biden ....zářící mírové slunce a naděje lidstva, budoucí nositel 3 Nobelových cen míru vyhlašuje válku Rusku???? Brzy bude mít první tiskovou konferenci .... pokud neusne ... to bude zase trapas ... vzor lidství a nezkorumpovanosti - až na pár kšeftů synáčka - prolomí hradbu mlčení a pronese: Hlavně světu mír. Amen,“ padla sarkastická kritika na adresu Bidena od Václava Furmánka.

Uživatel Slavomír Koláček nakonec připomněl, že Rusko válku nezačíná, ale ukončuje.