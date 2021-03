Jourová uvítala covid pasy. Zahradil a Konečná měli výhrady a na něco upozornili

Jourová v pořadu Události, komentáře vyzdvihla, že Evropská komise navrhuje, aby chystaný covid pas mohli dostat nejen lidé, kteří projdou očkováním, ale také občané EU, kteří prodělali covid a lidé, kteří budou ochotní nechat se pravidelně testovat.

„My si myslíme, že předčasné to v žádném případě není, protože turistická sezóna klepe na dveře a my musíme být připraveni. Musíme být připraveni nabídnout lidem, aby cestovali po EU bez zmatků a nějaké byrokratické zátěže,“ zdůraznila s tím, že lidé už nebudou muset pátrat po tom, jaké pravidla platí zrovna v Chorvatsku, v Itálii, v Řecku, v Nizozemí a tak podobně.

„My přicházíme se systémem, který bude uznáván všude stejně. Budete mít jistotu, že přijedete někam, kde vás neodmítnou,“ prohlásila eurokomisařka.

Konečná se ve svém proslovu pro ČT24 věnovala problému zajištění vakcín. Nechyběla z její strany ani zmínka o ruském Sputniku V. Zástupkyně KSČM nesouhlasila s eurokomisařkou, že očkování ruskou vakcínou by nemělo být uznáváno.

„Je to vakcína, kterou uznává 44 zdravotnických autorit různých států na světě,“ zdůraznila.

„To není o bezpečnosti. To přece není o tom, jak tady v České republice pan premiér a pan ministr Blatný Sputnik neustále odmítají, protože prostě nemají odvahu do toho jít a dát občanům ČR vakcínu, kterou zoufale potřebují a na kterou čekají,“ prohlásila Konečná.

Představitelka KSČM neskrývá, že má hodně otázek, co se týče možností očkování. Vadí jí, že se nemohou očkovat lidé, kteří se chtějí nechat očkovat.

„Protože i Evropská komise může za to, že nemáme dostatek vakcín. Já se trošku obávám potom, jak Evropská komise velmi nevýhodně vyjednala smlouvy se společností AstraZeneca, která nám snižuje dodávky a nic jí za to nehrozí, nemá za to žádné postihy, tak se bojím čehokoliv dalšího, co vyjedná. A hlavně si myslím, že teď by se opravdu měly veškeré síly Evropské komise i nás všech upnout na to, abychom co nejdříve měli vakcín co nejvíce v každé zemi a aby každý, kdo chce, mohl být očkován,“ argumentovala svůj postoj Konečná.

Zahradil zastává názor, že požadavek na mezinárodní certifikát je legitimní a přirovnal ho k mezinárodnímu očkovacímu průkazu. Na druhou stranu poukázal na nerovnost mezi lidmi očkovanými zdarma a lidmi testovanými za poplatek.

Jeho pozornosti neuniklo ani to, že některé země mohou pravidla pro cestování v zájmu svého turistického ruchu ještě dál rozvolnit. V tomto případě jednotná pravidla platit nebudou. Europoslanec vyslovil obavy, že může dojít k určitému chaosu.

Zahradil u příležitosti tohoto tématu položil na twitterovém účtu spoustu otázek.

„Jak se bude tento Covid pas prověřovat? Bez toho přece ztrácí význam. Nepustí vás bez něj přes hranice autem do Německa? Bude tam stát hraniční kontrola? Neprodají vám bez něj letenku do Řecka? Odmítne vás cestovka jako klienta? Mnoho otázek bez odpovědí,“ stojí v komentáři europoslance.