Návrh na povinné množství českých potravin v obchodech v Senátu neprošel

„Odmítají je velvyslanci osmi unijních zemí. Podle nich jsou jasnou diskriminací,“ uvedla k věci senátorka za ODS Miroslava Němcová.

„Skutečně kvóty jsou v rozporu s evropským právem,“ sdělil při projednávání návrhu i senátor za ANO Jaroslav Větrovský.

Návrh počítal s tím, že by obchody musely už od příštího roku zajistit, aby si u nich lidé mohli nakoupit alespoň 55 procent. Do roku 2028 měla kvóta narůst až na 73 procent. Regulace by se týkala obchodů s prodejní plochou alespoň 400 metrů čtverečních.

Povinnost kvót se měla vztahovat na takové potraviny, jako vejce, med, květák, zelí, česnek, čerstvé i chlazené hovězí, vepřové a skopové maso a také na slunečnicový olej, mléko, sýry nebo tvaroh.

Ve Sněmovně úpravu prosadili poslanci ANO, SPD, ČSSD a KSČM.

Nutno podotknout, že jen několik hodin po hlasování se pak od přijaté podoby zákona distancoval premiér Andrej Babiš.

„Tento návrh jsem neinicioval, ani nepodpořil a považuji ho za zcela zbytečné politické gesto, které je v rozporu s fungováním vnitřního trhu Evropské unie,” uvedl Babiš.

Ministr zemědělství Toman na druhou stranu ocenil, že zákon má pomoci proti dvojí kvalitě potravin. Za prodej potravin dvojí kvality má pak hrozit pokuta až 50 milionů korun. Za zmínku stojí, že bude muset jít o podstatně odlišné složení nebo vlastnosti. Výjimky budou muset být odůvodněny a spotřebitel o nich bude muset být informován.

Veřejní zadavatelé, kam patří například školy nebo nemocnice, budou podle novely moci v zadávacím řízení také zvýhodnit tuzemské potraviny.

Dohled nad restauracemi

Za zmínku též stojí, že dozor nad stravovacími provozy v otevřeném typu stravování, tedy hlavně restauracemi, kavárnami nebo cukrárnami, senátoři chtějí zachovat hygienickým stanicím.

Od nich měla tato kompetence podle Sněmovny přejít přes nesouhlas ministra zdravotnictví Jana Blatného na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci.