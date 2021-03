„Herci kolaborují s každým režimem.“ Holec bez servítek promluvil o české umělecké scéně

„Já jsem zmínil naše herce. Jsou to asi dva týdny, co si uspořádali Českého lva. Nemohli si ho odpustit, ačkoli se předtím naváželi do prezidenta Zemana, a nejen oni, že chce uspořádat ceremoniál na hradě – předávání státních metálů,“ uvedl Petr Holec ve svém streamu v pořadu Petr Holec živě na kanálu Xaver Live s tím, že Miloš Zeman předávání vyznamenání nakonec zrušil, ačkoli herci Českého lva uspořádali.

„Záhy se vrátila Eliška Balzerová, známá herečka, s uplakaným dopisem prezidentu Zemanovi, aby nešířil zlo. Píše tam doslova, že herci nastavují zrcadlo mocným. Já jsem si proboha říkal, jaké zrcadlo mocným nastavují naši herci?“ rozlítil se novinář.

Podle jeho slov většina herecké scény za minulého režimu žádné zrcadlo mocným nenastavovala, naopak se dokázali době výborně přizpůsobit.

„Eliška Balzerová, pokud si pamatuji dobře, hrála docela často. Většina herců, proboha, žádným mocným nenastavovala! Normálně s tehdejšími mocnými kolaborovala,“ myslí si Petr Holec.

„Většina herců za minulého komunistického režimu velkoryse a ráda kolaborovala. Nenastavovali žádné zrcadlo. Až na výjimky, kterých si samozřejmě všichni musíme vážit (…),“ uvedl novinář.

„Hráli. A většině z nich bylo vesměs jedno, co hrají,“ dodal.

Podle názoru Holce by česká herecká scéna měla mlčet a zbytečně na sebe v podobných záležitostech neupozorňovat.

„Já je nechci kádrovat, ale kdyby aspoň mlčeli. Kdyby aspoň mlčeli, když vědí, co všechno za minulého režimu dělali a jak víceméně kolaborují rádi s každým režimem, protože stejně jako my se mají rádi dobře a chtějí peníze. Pro ty peníze jsou schopní udělat spoustu kompromisů. V tom nejsou ani horší ani lepší než my. Ale na rozdíl od nás – nás pořád musí moralizovat,“ prohlásil v pořadu novinář.

„Proboha, jaké zrcadlo mocných?“ dotázal se rozčíleně znovu Holec.

Dopis prezidentovi

Dopis Balzerové prezidentovi vyvolal široký ohlas na české mediální scéně. Herečka se v něm vymezovala proti termínu „snobská sebranka“, který použil prezident Zeman, když kritizoval umělce kouřící spolu ve skupině po předávání cen Český lev. Událostí se podle slov ministra vnitra Jana Hamáčka měla dokonce zaobírat policie.

„Byla jsem také přítomná na slavnostním večeru mezi – vašimi slovy – ,snobskou sebrankou‘. S radostí a hrdá na práci kolegů jsem předávala hlavní cenu pro nejlepšího herce Ivanu Trojanovi za film Šarlatán. My, ve vašich očích šašci a klauni, jsme od nepaměti měli za úkol nastavovat mocným zrcadlo. Udělám to dnes i já,“ uvedla v dopise Balzerová a následně vyčetla Zemanovi jeho kritiku herců kouřících po předávání cen před budovou.

Na dopis Balzerové reagoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Ten kritiku ze strany herečky odmítl.

„Zimní měsíce přinesly, žel, další zhoršení situace. Přibývá mrtvých, nemoc sužuje tisíce a tisíce, opatření jsou úměrně tomu přísnější. A za takové situace se koná, stůj co stůj, nehledě na cokoliv, filmová přehlídka, předání ocenění Český lev. Ano, státní vyznamenání osobnostem, které obětovaly život vlasti, nemohla být předána. Sošky za filmové role ano. Ba co více, neúměra tohoto konání byla podtržena bezstarostným rejem, který zaznamenali fotografové. Jak archetypální! Lidé nemohou činit v zájmu ochrany zdraví mnohé věci, ale vyvolení ve stylu starého Říma pořádají pomyslné hody ve svém paláci,“ uvedl ve své odpovědi Ovčáček.

„Vězte, že umělcova činnost, pokud rozdává radost divákovi, čtenáři, posluchači, si zasluhuje úctu a uznání. Umění je posláním, protože vstupuje do životů druhých. A pohlcuje životy těch, kteří umění tvoří. Je krásné a pozdvihuje. Uměním není snobská filmová párty navzdory tíživé situaci celé země. Není a na tom trvám,“ dodal hradní mluvčí.