Bobošíková o LGBT: Česká pravice podporuje progresivismus a útočí na rodinu

„V České republice se politici dušují, že rodina je máma a táta. Ale v Bruselu hlasují úplně jinak. Víte, co spojuje hnutí ANO, Piráty, STAN a TOP 09? Společně prohlásili Evropskou unii za zónu svobody pro LGBT osoby. V usnesení Evropského parlamentu našly tyto čtyři strany shodu v tom, že Evropská unie je zóna svobody pro lesby, gaye, bisexuály, transsexuály, intersexuály a qeer osoby,“ uvádí moderátorka v novém díle svého pořadu Aby bylo jasno.

„Bruselské usnesení vzniklo proto, že některé oblasti v Polsku a Maďarsku zakázaly šíření LGBT ideologie a propagandy. A pozor! I proto, že přijaly regionální chartu práv rodiny. A právě definice rodiny z této regionální charty vadí europoslancům nejvíce,“ dodala Bobošíková.

Podle jejích slov je pro výše zmíněné strany definice tradiční rodiny příliš úzká. Jimi kritizovaná charta práv rodiny přitom dává rodičům možnost sledovat, které vlivové organizace působí ve školách, kde se učí děti.

„Víte proč? Protože rodina jako táta, máma a děti je příliš úzká. Tato charta říká, že ochraňuje rodinu jako svazek muže a ženy a v této souvislosti chrání rodinu, mateřství a rodičovství. Charta práv rodiny dále prohlašuje, že jsou to rodiče, kdo rozhodují o tom, která neziskovka vstoupí do školy a škola i místní úřady musejí publikovat, které neziskovky ve školách působí a jaké informace dětem předávají a možná někdy i vnucují. U nás to, co šíří neziskovky ve školách, komunální zastupitele nezajímá,“ prohlásila moderátorka ve videu.

„Piráti a STAN v Bruselu jednotně odmítli zpátečnické úzké vymezení rodiny jako mámy, táty a dětí. Pirátům a STANu se líbí, že místa, která přijala regionální chartu práv rodiny, jsou za trest odříznuta od Norských fondů. Zároveň schvalují, že děti mají dva rodiče stejného pohlaví. A rovněž volají po tom, aby místní samosprávy chránily práva LGBT osob a vyzývají, aby dokonce jmenovali místního experta na rovnost a rozmanitost,“ dodala Jana Bobošíková.

Podle jejích slov, v případě volebního vítězství Pirátů v nadcházejících parlamentních volbách se čeští občané „mají na co těšit“.

„Když vidím preference STANu a Pirátů, myslím, že se máme na co těšit!“ uvedla zkušená moderátorka.

Volební preference

Pokud by podzimní parlamentní volby proběhly nyní, zvítězila by koalice Piráti a STAN (34 %). Druhé místo by obsadilo ANO (22 %). Třetí místo patří koalici SPOLU (17,5 %). Takový nemilosrdný výsledek pro úřadujícího předsedu vlády Andreje Babiše a jeho ANO přinesla poslední anketa agentury Kantar pro Českou televizi zveřejněná minulou neděli.