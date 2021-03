Štěpánek: ODS sehrála pro Řeporyjce Novotného roli užitečného idiota

„ODS už je Pavlíkovi Novotnému příliš těsná. Fialoví ptáci jeho génia brzdí v rozletu. Pro své slovní výlevy a multikárové eskapády potřebuje větší prostor a na pomyslném stranickém jevišti hlavní roli. Proslýchá se, že proto připravuje novou vlastní stranu. S vysokou pravděpodobností se bude jmenovat Košťata a zmrdi,“ uvedl mediální expert na svých sociálních sítích.

Podle názoru Štěpánka se Pavel Novotný chystá kandidovat do Senátu, kam prý má velké šance se dostat, jelikož pro něj bude „pro srandu“ hlasovat množství lidí.

„A teď vážně. Novotný se právě přehoupl přes čtyřicítku. Pojďte se vsadit, že jeho další kroky povedou ke kandidatuře do Senátu. Na to už ODS nepotřebuje, právě naopak. Idiotů, kteří mu klidně vhodí hlas s odůvodněním, že aspoň bude prdel, se nepochybně najde dost,“ myslí si.

Občanská demokratická strana pouze údajně Novotnému posloužila jako startovní post pro získání své politické popularity.

„A ještě dodatek. Novotný samozřejmě zná staré marketingové pravidlo, že je jedno, jak se o vás mluví, hlavně že se mluví. I to, že o něm teď píšu, je vlastně voda na jeho mlýn. A ODS? Fialoví ptáci pouze sehráli roli užitečných idiotů při dláždění Novotného politické kariéry. Amen!“ uzavřel svůj post na sociálních sítích Petr Štěpánek.

Odchod z ODS

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný včera na svých sociálních sítích oznámil, že se chystá vystoupit z Občanské demokratické strany.

„Já jsem se rozhodl okamžitě po volbách odejít. Zachovali se ke mně tak uboze, že už zůstávám jen ze solidarity. Je mi to líto. Dejte nám prosím hlas. A nezlobte se. Já s tím zmrdem (Janem – red.) Zahradilem a piarkem, co mi nesmí volat, aby mi náhodou nebyli něco dlužní, ve straně nebudu. Nastříkala mi sperma do obličeje. Cítím se tak,“ napsal Pavel Novotný ve zprávě, kterou následně zveřejnil na svém Twitteru. Občanská demokratická strana prý za dvacet let o něj neprojevila zájem.

„Dvacet let ODS nepřišla a neřekla: „Hele, Pavle, co pro sebe vlastně můžeme udělat.“ Ale takových Pavlů je v té straně dvacet tisíc, já to chápu. Jen mi to je líto,“ uvedl v dalším postu na Twitteru řeporyjský starosta.