Částečné rozvolnění: Lidé budou moci za sportem po celém okrese

„Situace v nemocnicích je stále kritická. Klesl ale počet nových případů. Nově se tak bude možné za přírodou či sportování pohybovat po celém okrese,” prohlásil na tiskové konferenci Jan Blatný s tím, že omezení pohybu mezi okresy bude nadále v platnosti.

Vláda mimo jiné zrušila výjimku, která dovolovala pouze profesionálním sportovcům nenosit roušky. Nyní se budou moci všichni sportující lidé pohybovat bez roušky i v zastavěném území. Blatný také uvedl, že vláda bude žádat o prodloužení nouzového stavu s tím, že opozice dostane k dispozici data, která potvrdí důvodnost zavedených opatření

Většina pravidel nyní platných zůstanou beze změny i po 21. březnu, kdy měla původně skončit. Omezující opatření podle všeho zůstanou platná nejméně do Velikonoc.

Blatný nicméně během tiskové konference odmítl sdělit bližší informace ohledně rozvolňování. „Žádná data říkat nechci, nebylo by to seriózní. Školy jsou trvale prioritou, umím si představit, že to je něco, co je na dohled v řádu měsíce, ale ani tady nechci žádný konkrétní termín udávat,“ uvedl úřadující ministr zdravotnictví. Jednání o plánu rozvolňování by údajně měly začít příští týden.

Stav v Česku

Ve středu bylo v České republice odhaleno dalších 11 928 případů nákazy covidem-19, což je o 2600 případů méně než před týdnem. Hospitalizovaných je 8 910 osob, téměř 2000 ve vážném stavu. Reprodukční číslo mírně kleslo z 0,97 na 0,91.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví je situace nejzávažnější v okresu Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji, kde za poslední týden přibylo 1046 nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel.

Hlavním kritériem pro další kroky by měla podle vlády sloužit vytíženost nemocnic. Podle vyjádření ministrů, bude možné o rozvolňování mluvit v tom případě, když klesnou počty hospitalizovaných pacientů s covidem-19 alespoň na tři tisíce.