Rýsuje se nový ministr zdravotnictví? Post byl nabídnut hlavnímu epidemiologovi IKEMu Smejkalovi

Před asi čtrnácti dny dostal hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal velmi zajímavou nabídku, která se neodmítá. I přes to ale odmítl, když mu byl nabídnut post českého ministra zdravotnictví. Poznamenal, že bude vládě radit pouze prostřednictvím odborné skupiny.

O této nabídce Smejkal promluvil v nedávném rozhovoru Prostor X na webu Reflex.cz. V něm své stanovisko k nabídce vysvětlil.

„Já se necítím být sám velkým odborníkem, rád si nechám poradit, a proto jsem dal dohromady tuhle skupinu,“ uvedl.

Zmiňme, že součástí zmíněného poradního orgánu je kromě něj také sociolog Martin Buchtík, imunolog Zdeněk Hel, ekonom Štěpán Jurajda či ústavní právník Jan Kysela.

„Jestli jsem měl schopnost dát tyhle lidi dohromady, tak je to pro mě daleko užitečnější role, než se stát ministrem a tápat v tom,“ poznamenal a dodal: „Rovnou jsem řekl, že bych to ani nezvažoval.“

Co se týče této Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), jejím úkolem bude mimo jiné zveřejňovat svá doporučení pro ministerstvo na svém webu. Kromě toho má v plánu připravit dokumenty pro fungování škol, testování a trasování či pro uvolňování protiepidemických opatření.

Uvádí se, že doporučení této skupiny mají být apolitická, podložená zkušenostmi z jiných zemí, odbornou literaturou a doporučeními mezinárodních institucí. Zmiňme ještě, že za ty nejurgentnější a nejzásadnější kroky pro úspěšný boj s koronavirovou pandemií považují členové MeSES navýšení kapacity očkování, testování a trasování. Rovněž se dle jejich mínění musí omezit riziko šíření nových mutací a zajistit jejich kvalitnější diagnostika.

Blatný a jeho postoj k možné výměně

„Přišel jsem do úřadu dělat práci odbornou, budu ji dělat, dokud k tomu budu mít mandát, a nevidím důvod se teď bavit o dalších spekulacích,“ vzkázal pouze novinářům.

Pokud jde o současného ministra zdravotnictví Jana Blatného, ten se k této informaci po čtvrtečním jednání vlády nechtěl vyjadřovat.

Připomeňme však, že minulý týden český prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy volal po odvolání Blatného. Vysvětlil to postojem Blatného k ruské vakcíně Sputnik V proti koronaviru. Stávající ministr totiž požaduje, aby byl ruský přípravek před využitím u nás schválen Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

Dále Zeman pokračoval slovy, že se podle něj premiér Andrej Babiš dopustil chyby, když navrhl do funkce ministra zdravotnictví nekompetentního člověka. Myslí si totiž, že Jan Blatný není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti. Mimo jiné podotkl, že v případě, že se Babiš rozhodne Blatného ve funkci nechat, pak by to nemuselo přispět ke zlepšení jejich přátelských vztahů.